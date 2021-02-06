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Неймар может пропустить дерби с Марселем из-за отравления

Франция
(1 голосов)

Бразилец только вчера отпраздновал 29-летие

Неймар может пропустить дерби с Марселем из-за отравления
Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар не смог принять участия в утренней тренировке команды.

В клубе сообщили, что бразилец пропустил занятие из-за гастроэнтерита. В ближайшее время футболист пройдет обследование. Его участие в завтрашней игре по вопросом.

Напомним, лишь вчера Неймар отпраздновал 29-летие.

В воскресенье "ПСЖ" сыграет с "Марселем" в рамках Лиги 1.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (2)
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Justise (Львів)
06.02.2021 в 16:56
Напевно отруєння то алкогольне...
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Kolibri (Киевоград)
06.02.2021 в 16:25
Просто бздит)
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