Франция
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Неймар может пропустить дерби с Марселем из-за отравления
Бразилец только вчера отпраздновал 29-летие
Нападающий "ПСЖ" Неймар не смог принять участия в утренней тренировке команды.
В клубе сообщили, что бразилец пропустил занятие из-за гастроэнтерита. В ближайшее время футболист пройдет обследование. Его участие в завтрашней игре по вопросом.
Напомним, лишь вчера Неймар отпраздновал 29-летие.
В воскресенье "ПСЖ" сыграет с "Марселем" в рамках Лиги 1.
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Комментарии (2)
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Justise (Львів)
06.02.2021 в 16:56
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Kolibri (Киевоград)
06.02.2021 в 16:25
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