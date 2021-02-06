Неймар может пропустить дерби с Марселем из-за отравления

Нападающий "ПСЖ" Неймар не смог принять участия в утренней тренировке команды.

В клубе сообщили, что бразилец пропустил занятие из-за гастроэнтерита. В ближайшее время футболист пройдет обследование. Его участие в завтрашней игре по вопросом.

Напомним, лишь вчера Неймар отпраздновал 29-летие.

В воскресенье "ПСЖ" сыграет с "Марселем" в рамках Лиги 1.