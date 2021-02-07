Лига 1. Ним - Монако 3:4. Феноменальный Головин победил своих и чужих

Самый результативный матч всего сезона сыграли сегодня на "Стад де Костьер". Возможно, это была последняя попытка "Нима" сдвинуться с последнего места и избежать вылета в Лигу 2, но ее пресек один человек.

Александра Головина трудно назвать игроком основы "Монако", но сегодня он сделал все возможное и невозможное, чтобы им стать. Хет-трик и голевая передача - это больше, чем вклад в победу. Это бенефис.

Россиянин сегодня сражался не только против соперника, но и с безалаберными защитниками самого "Монако". Головин забил два мяча на старте после прострелов Балло Туре, но вскоре Бадиашиле привез на свои ворота столько же - и счет сравнялся.

После перерыва Александр красиво забил со штрафного и отдал голевую на ход Кевину Фолланду. Казалось, этого уж точно хватит для победы, но защитники монегасков вскоре организовали на свои ворота опасный штрафной, откуда Никлас Элиассон легко перебросил стенку.

К счастью для монегасков, матч вскоре закончился, а то силы у героя были на исходе, а защитники даже не думали собираться. Нико Ковачу нужно серьезно поговорить с командой - такое отношение неприемлемо, особенно учитывая, что "Монако" ведет борьбу за зону ЛЧ с очень серьезными конкурентами. Сегодня усилий Головина хватило, но рассчитывать, что он будет повторять такие шоу - большая наивность.

В таблице монегаски временно догнали "ПСЖ" - у обеих команд по 48 очков, и это 3-4 места. "Ним" имеет в активе 15 баллов и идет последним.

24-й Лиги 1. Ним. "Стад де Костьер"

"Ним" - "Монако" - 3:4

Голы: До, 23, Ферхат, 32, Элиассон, 81 - Головин, 3, 12, 62, Фолланд, 77

"Ним": Рейне - Алакуш, Бриансон, Мигель, Мелинг - Бенрау (Дульевич, 86), До, Кубас (Фомба, 72), Рипар (Элиассон, 72), Ферхат - Коне (Ру, 66)

"Монако": Лекомт - Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Балло Туре (Кайо Энрике, 64) - Головин (Агилар, 87), Фофана (Фабрегас, 56), Чуамени, Диоп (Диатта, 46) - Фолланд, Бен-Йеддер (Йоветич, 56)

Предупреждения: Мелинг, 37 - Балло Туре, 4, Бадиашиле, 58