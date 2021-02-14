Лига 1. Бордо - Марсель 0:0. Провансальцы выстояли вдевятером

В первом тайме это был просто неинтересный матч двух команд, находящихся в плохих кондициях. "Бордо" проиграл четыре последних матча, а о бедах "Марселя" уже написаны целые книги. Было бы странно ожидать от них искрометного футбола.

Жирондинцы чуть лучше контролировали мяч, но ударов в створ ворот не было, и все шло к нулевой ничьей, пока на старте второй половины у аргентинцев "Марселя" не сорвало крышу.

Первым удалился Балерди - он пропустил перед собой Удена, завалил его и заслуженно получил красную за фол последней надежды.

Но это еще ладно - Леонардо хотя бы спасал ворота. А вот Дарио Бенедетто просто взял и без малейших намеков на отбор въехал в ноги ближайшему оппоненту в центре поля. За такое можно и 5-6 матчей дисквалификации получить.

7 - Marseille a reçu 7 cartons rouges en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe dans les 5 grands championnats européens. Craquage. #FCGBOM pic.twitter.com/BrzG4VsPv0 — OptaJean (@OptaJean) February 14, 2021

Оставшись в ситуации 11 на 9 за полчаса до финального свистка, "Бордо" растерялся. Не было никаких острых решений, ни единой красиво расчерченной атаки. Бен-Арфа тянул одеяло на себя, но у него катастрофично не шли удары. Навесы с флангов тоже не проходили. Жирондинцы были так плохи, что порой позволяли восьмерым полевым игрокам "Марселя" переходить центр поля и зарабатывать там стандарты!

Короче, они друг друга стоили - ничья справедливо, хотя и неожиданно, если учесть ход игры. В таблице "Марсель" 9-й с 34 очками и матчем в запасе. У "Бордо" 33 балла и 11-е место.

25-й тур Лиги 1. Бордо. "Матмют Атлантик"

"Бордо" - "Марсель" - 0:0

"Бордо": Костиль - Кватенг (Лаку, 64), Бесс, Косельни, Бенито - Адли, Сери (де Превиль, 64), Башич - Бен-Арфа, Хван, Уден (Калу, 64)

"Марсель": Манданда - Лирола, Балерди, Камара, Нагатомо - Кизанс (Нтчам, 63), Гуйе, Ронжье - Товен (Перрен, 60), Бенедетто, Жермен (Дьенг, 84)

Предупреждения: Адли, 65 - Ронжье, 45+1

Удаления: Балерди, 55, Бенедетто, 59