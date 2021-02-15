Тренер Почеттино хочет другого вратаря для ПСЖ - уже договорился о переходе

Основной голкипер французского ПСЖ костариканец Кейлор Навас оказался в немилости главного тренера команды Маурисио Почеттино. Тот якобы просит совет директоров клуба подписать Уго Льориса, с которым он сам уже договорился.

Кейлор Навас два сезона является основным вратарем, пользуется полным доверием товарищей по команде и болельщиков.

Однако, замечает Football Insider, аргентинца Почеттино и 35-летнего Уго Льориса сочетает дружба - они вместе обедали по несколько раз в неделю.

У французского вратаря контракт с "Тоттенхэмом" действует до 2022 года. Но в последнее время его много критикуют и говорят о необходимости замены, ведь Льорис выступает в клубе еще с 2012 года.