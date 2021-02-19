Пляски на костях: Кардифф подал новый иск по делу погибшего футболиста Салы

Даже спустя два года после авиакатастрофы возле острова Гернси, унесшей жизни футболиста Эмилиано Салы и его пилота Дэвида Ибботсона, не утихают судебные разбирательства.

Вчера юрист "Кардиффа" во Франции Ме Вей подал новый иск в прокуратуру Нанта против одноименного клуба. Ранее от него уже поступали иски о "незаконной агентской деятельности", "незаконном осуществлении авиаперевозок" и "непредумышленном убийстве".

На сей раз юрист валлийцев обвинил руководство "Нанта" в подделке официальных документов и введении в заблуждение судей.

Для начала небольшой ликбез. Зимой 2019-го Сала был приобретен "Кардиффом" у "Нанта" за 17 млн евро. При этом в день сделки валлийцы обязались выплатить 6 млн евро, остальное - в рассрочку. Когда же Сала погиб, подписав контракт, но так и не достигнув британского берега, французы потребовали 6 млн. "Кардифф" платить отказался.

Одним из аргументов "Нанта" в споре было наличие на счету Салы 16,3 тысяч евро зарплаты за часть января - де-юре это означало, что клуб выплатил аргентинцу все причитавшиеся деньги и на момент аварии уже не имел перед ним никаких обязательств.

В "Кардиффе" настаивают, что счет был пополнен не 21 января, как заявлено, а гораздо позже, и в транзакции проставлена ненастоящая дата. Напомним, Сала погиб в 9 часов вечера 21-го января 2019-го, а его тело было найдено и идентифицировано 7 февраля.

Валлийцы опираются на письменное свидетельство защитника Николя Паллуа, близкого друга Салы. Тот на допросе в полиции говорил, что чек на 16,3 тысячи евро ему вручили в офисе "Нанта" 4 февраля. Даты на чеке не было, и позже он передал его Мерседес Таффарел, матери погибшего аргентинца.

Паллуа в настоящее время не отвечает на звонки СМИ и никак не комментирует ситуацию с чеком. Если "Кардиффу" удастся доказать, что на момент трагедии "Нант" имел обязательства перед Салой, возможно, клубу не придется платить 6 млн. Впрочем, даже так у "Нанта" останется зацепка в виде международного трансферного сертификата от ФИФА для Салы, который был получен клубом в обед 21 января, за несколько часов до гибели футболиста.

Точку в споре может поставить CAS - он начнет рассмотрение дела по полной процедуре осенью, если к тому времени стороны не договорятся. Как видим, это нереально. Еще в 2019-м ФИФА постановила выплатить "Нанту" причитавшиеся 6 млн, но "Кардифф" обжаловал это решение во многих инстанциях сразу.

Трансфер Салы был одновременно рекордной покупкой "Кардиффа" и самой крупной в истории продажей "Нанта". Возможно, поэтому ни одна из сторон не соглашается идти на мировую. Положа руку на сердце, выглядят эти юридические пляски на костях весьма мерзко, вне зависимости от стоящих на кону сумм. Сала был сильным нападающим, забил 48 голов во французском первенстве и не заслужил такого конца.