Лига 1. Манданда подвел Марсель, а Сент-Этьен забыл о поражениях

Это был матч, в котором обеим командам очень сильно не хватало уверенности. "Нант" только неделю назад одержал первую победу в чемпионате после трех месяцев кризиса; "Марсель" не имеет постоянного тренера, и вокруг клуба ходит много разных слухов.

В такой обстановке сосредоточиться непросто. В первом тайме реальный голевой шанс был только у Амаду Дьенга после прострела Хироки Сакаи, но юный форвард "Марселя" в створ не попал.

Ну а на 50-й минуте случился эпичный ляп Манданда. Легендарный голкипер, капитан и живой символ провансальцев на ровном месте промазал по мячу и позволил закатить его в пустые ворота. Даже не знаем, когда со Стивом последний раз такое случалось. Очевидно, это было очень давно.

Выбора не осталось - пришлось "Марселю" бежать вперед. Без травмированного Товена и дисквалифицированного Бенедетто это не так легко, но южане напряглись и все-таки сравняли счет. Нагатомо впервые за семь месяцев на "Велодроме" остро подал с фланга и Пайет этим воспользовался.

Были у "Марселя" и другие шансы, но Чалете-Цару и Хауи не хватило меткости, а хитрый Пайет не перебросил Лафона с 40 метров. Чтобы выжать большее нужно было навалиться на ворота большими силами, но гости так боялись проиграть, что начали неумело сушить игру и даже заработали удаление - Сакаи в борьбе едва не убил Кадера Бамба

В таблице "Марсель" после этого тура расположился 6-м с 38 очками. Еще один балл - и команда окажется в зоне ЛЕ. У "Нанта" 23 балла и 18-е место.

26-й тур Лиги 1. Нант. "Божуар"

"Нант" - "Марсель" - 1:1

Голы: Блас, 50 - Пайет, 69

"Нант": Лафон - Аппиа, Жиротто, Кастелетто, Траоре - Блас, Туре, Чиривелья, Луза (Коко, 82) - Саймон (Кадер Бамба, 67), Коло Муани (Эмон, 82)

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо (Амави, 90) - Камара (Кизанс, 79), Гуйе - Хауи (Лирола, 90+5), Пайет, Луис Энрике (Ронжье, 46) - Дьенг (Жермен, 46)

Предупреждения: Траоре, 32, Кастелетто, 43, Чиривелья, 74, Кадер Бамба, 88 - Гонсалес, 88

Удаление: Сакаи, 90+3

"Сент-Этьен" не проиграл в пятом матче кряду, причем команда Клода Пюэля снова проявила характер. Наверное, это главный итог встречи.

Качество игры было не слишком высоким, но моментов у ворот обеих команд хватало. Еще в первом тайме у зеленых со штрафного мог забить Буанга. "Реймс" ответил на это опасными шансами от Мбуку и Фоке. Еще раз активный Мбуку едва не срезал мяч в собственные ворота.

Все самое главное команды припасли на концовку встречи. Не дождавшись активности от инертного Модеста, Пюэль снял свою звезду и выпустил Шарля Аби, который сперва организовал гол в свои ворота, выпустив при угловом Эль Билаля Туре, а за минуту до конца основного времени забил куда нужно, сориентировавшись при суматохе в чужой штрафной.

Уже на 93-й минуте у Буанга был мега-шанс принести победу "Сент-Этьену", однако Дени комичным образом с трех метров не попал в ворота. Если это не фэйл тура, то что тогда?

В таблице у обеих команд после этого тура по 30 очков, и они занимают 13-14 места.

26-й тур Лиги 1. Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" - "Реймс" - 1:1

Голы: Аби, 89 - Туре, 72

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши, Мукуди, Сиссе, Трауко - Буанга, Камара (Юссуф, 79), Гурна-Дуат (Аушиш, 46), Нею, Хазри (Норден, 46) - Модест (Аби, 59)

"Реймс": Райкович - Фоке, Мунеци, Фаэс, Конан - Кутеса (Думбия, 59), Мбуку, Кассама, Бериша, Зенели (Туре, 60) - Дья (Драмме, 80)

Предупреждения: Мбуку, 79, Думбия, 89