Франция
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Шестое поражение чемпиона. ПСЖ - Монако 0:2. Видео голов и обзор матча
Париж забыл выйти на поле
leparisien.fr
"Монако" стал первым клубом в эру шейхов, обыгравшим "ПСЖ" дважды по ходу одного чемпионата. В первом круге монегаски торжествовали 3:2, и вот теперь сухая победа в Париже.
Чемпион Франции за весь матч сподобился на один удар в створ ворот. Кажется, Маурисио Почеттино нужно хорошенько поговорить с командой. Победа над "Барсой" многим вскружила голову. Между тем, количество поражений "ПСЖ" в чемпионате достигло 6.
"ПСЖ" - "Монако" - 0:2
Голы: Диоп, 6, Марипан, 51
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