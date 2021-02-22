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Шестое поражение чемпиона. ПСЖ - Монако 0:2. Видео голов и обзор матча

Франция
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Париж забыл выйти на поле

Шестое поражение чемпиона. ПСЖ - Монако 0:2. Видео голов и обзор матча

leparisien.fr

Новина українською

"Монако" стал первым клубом в эру шейхов, обыгравшим "ПСЖ" дважды по ходу одного чемпионата. В первом круге монегаски торжествовали 3:2, и вот теперь сухая победа в Париже.

Чемпион Франции за весь матч сподобился на один удар в створ ворот. Кажется, Маурисио Почеттино нужно хорошенько поговорить с командой. Победа над "Барсой" многим вскружила голову. Между тем, количество поражений "ПСЖ" в чемпионате достигло 6.

"ПСЖ" - "Монако" - 0:2

Голы: Диоп, 6, Марипан, 51

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В статье: Монако Пари Сен-Жермен (Париж)
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