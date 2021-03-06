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Неймар, Верратти и Ди Мария вернулись в общую группу перед Барселоной

Франция
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Лидеры парижан возвращаются

Неймар, Верратти и Ди Мария вернулись в общую группу перед Барселоной

Фото – ФК ПСЖ, автор – неизвестен

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" получил весомое подкрепление перед ответной дуэлью с "Барселоной" в 1/8 Лиги Чемпионов.

В общую группу парижан вернулись Неймар, Марко Верратти и Анхель Ди Мария. Все они принимали участие в пятничной тренировке команды.

Напомним, Неймар и Ди Мария не сыграли в первой матче в Каталонии, завершившимся разгромом хозяев 1:4.

Матч ПСЖ – "Барселона" состоится в среду, 10 марта.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж)
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