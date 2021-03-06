Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар, Верратти и Ди Мария вернулись в общую группу перед Барселоной
Лидеры парижан возвращаются
Фото – ФК ПСЖ, автор – неизвестен
"Пари Сен-Жермен" получил весомое подкрепление перед ответной дуэлью с "Барселоной" в 1/8 Лиги Чемпионов.
В общую группу парижан вернулись Неймар, Марко Верратти и Анхель Ди Мария. Все они принимали участие в пятничной тренировке команды.
Напомним, Неймар и Ди Мария не сыграли в первой матче в Каталонии, завершившимся разгромом хозяев 1:4.
Матч ПСЖ – "Барселона" состоится в среду, 10 марта.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мариуполь - Ворскла. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины
- Олимпик - Шахтер. Анонс и прогноз матча
- 17-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
- Бывший тренер Лиона вернулся из Китая и возглавил Ренн
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
Новости по теме
- 23:12 Зарубежные Камбэки Барсы – отдельный вид искусства, пустой Энфилд без ВВД – не крепость. Аудиомнение #75
- 12:03 Зарубежные Почеттино сообщил о прогрессе в реабилитации Неймара перед ответным поединком с Барселоной
- 23:54 Зарубежные Лига 1. Бордо - ПСЖ 0:1. Париж победил без Мбаппе, Неймара и Кина
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...