Неймар, Верратти и Ди Мария вернулись в общую группу перед Барселоной

"Пари Сен-Жермен" получил весомое подкрепление перед ответной дуэлью с "Барселоной" в 1/8 Лиги Чемпионов.

В общую группу парижан вернулись Неймар, Марко Верратти и Анхель Ди Мария. Все они принимали участие в пятничной тренировке команды.

Напомним, Неймар и Ди Мария не сыграли в первой матче в Каталонии, завершившимся разгромом хозяев 1:4.

Матч ПСЖ – "Барселона" состоится в среду, 10 марта.