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Вперед батьки в пекло: форвард Монпелье съел мармеладного крокодила, но гол отменили
ВАР все испортил
Фото: twitter.com/MontpellierHSC/ автор неизвестен
В матче 29-го тура Лиги 1 между "Нимом" и "Монпелье" (1:1) случился забавный эпизод, ярко демонстрирующий недостатки футбола с ВАР.
На 58-й минуте встречи форвард "Паладинов" Анди Делор забил гол, после чего отпраздновал его, съев специально заготовленного мармеладного крокодильчика. Посыл прост: "Крокодилы" - это символ "Нима", с которым у "Монпелье" натянутые отношения.
Судьи, однако, через полминуты увидели на повторе офсайд и отменили взятие ворот, испортив весь перфоманс.
Впоследствии Делор таки забил легитимно, но второго крокодильчика в запасе у него уже не оказалось.
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