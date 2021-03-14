Вперед батьки в пекло: форвард Монпелье съел мармеладного крокодила, но гол отменили

В матче 29-го тура Лиги 1 между "Нимом" и "Монпелье" (1:1) случился забавный эпизод, ярко демонстрирующий недостатки футбола с ВАР.

На 58-й минуте встречи форвард "Паладинов" Анди Делор забил гол, после чего отпраздновал его, съев специально заготовленного мармеладного крокодильчика. Посыл прост: "Крокодилы" - это символ "Нима", с которым у "Монпелье" натянутые отношения.

Судьи, однако, через полминуты увидели на повторе офсайд и отменили взятие ворот, испортив весь перфоманс.

Впоследствии Делор таки забил легитимно, но второго крокодильчика в запасе у него уже не оказалось.