  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Вперед батьки в пекло: форвард Монпелье съел мармеладного крокодила, но гол отменили
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вперед батьки в пекло: форвард Монпелье съел мармеладного крокодила, но гол отменили

Франция
(1 голосов)

ВАР все испортил

Вперед батьки в пекло: форвард Монпелье съел мармеладного крокодила, но гол отменили

Фото: twitter.com/MontpellierHSC/ автор неизвестен

Новина українською

В матче 29-го тура Лиги 1 между "Нимом" и "Монпелье" (1:1) случился забавный эпизод, ярко демонстрирующий недостатки футбола с ВАР.

На 58-й минуте встречи форвард "Паладинов" Анди Делор забил гол, после чего отпраздновал его, съев специально заготовленного мармеладного крокодильчика. Посыл прост: "Крокодилы" - это символ "Нима", с которым у "Монпелье" натянутые отношения.

Судьи, однако, через полминуты увидели на повторе офсайд и отменили взятие ворот, испортив весь перфоманс.

Впоследствии Делор таки забил легитимно, но второго крокодильчика в запасе у него уже не оказалось.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Монпелье Анди Делор Ним
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...