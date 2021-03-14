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Товен заинтересовал Севилью и Лестер
Игрок может перейти на правах свободного агента
Вингер французского "Марселя" Флориан Товен может изменить чемпионат на испанский или английский. За игроком следят "Севилья" и "Лестер". Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
У футболиста с клубом контракт истекает в конце этого сезона. Товен уже отклонил одно предложение соглашения с зарплатой 2,5 млн евро в год. Теперь "Марсель" предложил вингеру контракт на общую сумму девять миллионов евро на три года. Переговоры продолжаются.
А вот и "Севилья", и "Лестер" готовы воспользоваться тем, что не нужно будет выплачивать сумму компенсации и тоже могут предложить условия для трансфера на бесплатной основе.
В текущем сезоне на счету Товена восемь голов и девять ассистов в 36-ти матчах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего чемпиона мира в 32 млн евро.
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