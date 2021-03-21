  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Де Шильо не хочет возвращаться в Ювентус и планирует остаться в Лионе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Шильо не хочет возвращаться в Ювентус и планирует остаться в Лионе

Франция
(1 голосов)

Итальянцу нравится во Франции

Де Шильо не хочет возвращаться в Ювентус и планирует остаться в Лионе

Ліон/By Damien LG

Новина українською

Арендованный "Лионом" у "Ювентуса" крайний защитник Маттиа Де Шильо не хочет возвращаться в состав туринского клуба. Он планирует подписать с "львами" полноценный контракт. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Защитник заявил, что он счастлив в "Лионе". Его контракт с "бьянконерри" действителен до лета 2022-го года. А арендное соглашение между французами и итальянцами - до конца этого сезона. Так как у защитника останется только год контракта с туринцами, то "Лион" постарается выкупить игрока. Переговоры продолжаются.

В этом сезоне на счету Де Шильо 23 матча за "Лион", в которых он записал в свой актив два ассиста. Итальянец не входил в планы Андреа Пирло, поэтому наставник решил избавиться от игрока. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 7,5 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маттиа Де Шильо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Nico Schira on Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...