Де Шильо не хочет возвращаться в Ювентус и планирует остаться в Лионе

Арендованный "Лионом" у "Ювентуса" крайний защитник Маттиа Де Шильо не хочет возвращаться в состав туринского клуба. Он планирует подписать с "львами" полноценный контракт. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Защитник заявил, что он счастлив в "Лионе". Его контракт с "бьянконерри" действителен до лета 2022-го года. А арендное соглашение между французами и итальянцами - до конца этого сезона. Так как у защитника останется только год контракта с туринцами, то "Лион" постарается выкупить игрока. Переговоры продолжаются.

В этом сезоне на счету Де Шильо 23 матча за "Лион", в которых он записал в свой актив два ассиста. Итальянец не входил в планы Андреа Пирло, поэтому наставник решил избавиться от игрока. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 7,5 млн евро.