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ПСЖ перед Баварией теряет полузащитника: и травма, и ковид
Вспышка COVID-19 в "скуадре адзурре" продолжается
Центральный полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" 28-летний Марко Верратти получил травму, когда находился в лагере национальной сборной Италии.
Футболист повредил бедро во время матча квалификации чемпионата мира 2022 года против Болгарии (2:0). Он заблаговременно вернулся в Париж, чтобы пройти дополнительное обследование и определить серьезность травмы.
А сегодня стало известно, что Марко еще и заболел COVID-19 - сдал положительный тест, сообщает журналист Жульен Лаурен.
Это не одинарный случай - в сборной Италии была вспышка COVID-19, поэтому уже бьют тревогу в Серии А, ведь футболисты разъехались по клубам.
Марко Верратти точно не сыграет в матче 31-го тура французской Лиги 1 против "Лилля", который уступает "ПСЖ" в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям (3 апреля, 18:00 по Киеву).
Также футболист может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", который состоится 7 апреля.
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