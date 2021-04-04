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Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Марсель спокойно обыграл Дижон

Франция
(1 голосов)

Оба гола были забиты со стандартов

Лига 1. Марсель спокойно обыграл Дижон

Фото – La Page Sport, автор неизвестен

Новина українською

Лига 1, 31-й тур

Марсель, стадион "Велодром"

"Марсель" – "Дижон" 2:0

Голы: Балерди (45+1), Гонсалес (79)

"Марсель": Манданда – Сакаи, Гонсалес, Балерди – де Лима (Кюизанс, 68), Гуйе, Камара, Лирола – Пайе, Товен – Милик (Бенедетто, 80)

"Дижон": Аллагбе – Лаутоа, Манга, Кулибали – Музинга (Чала, 80), Марье, Целина (Загре, 80), Буй – Бензья (Саммаритано, 64) – Балде, Конате (Добре, 65)

Предупреждения: Гонсалес (32), Гуйе (73) – Конате (9), Бензья (24), Музинга (38), Кулибали (78)

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В статье: Марсель (Франция) Дижон (Франция)
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