Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Марсель спокойно обыграл Дижон
Оба гола были забиты со стандартов
Фото – La Page Sport, автор неизвестен
Лига 1, 31-й тур
Марсель, стадион "Велодром"
"Марсель" – "Дижон" 2:0
Голы: Балерди (45+1), Гонсалес (79)
"Марсель": Манданда – Сакаи, Гонсалес, Балерди – де Лима (Кюизанс, 68), Гуйе, Камара, Лирола – Пайе, Товен – Милик (Бенедетто, 80)
"Дижон": Аллагбе – Лаутоа, Манга, Кулибали – Музинга (Чала, 80), Марье, Целина (Загре, 80), Буй – Бензья (Саммаритано, 64) – Балде, Конате (Добре, 65)
Предупреждения: Гонсалес (32), Гуйе (73) – Конате (9), Бензья (24), Музинга (38), Кулибали (78)
Популярное сейчас
- ФК Александрия - Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов
- Семь очков между первым и вторым местом, Заря и Десна за спиной. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура УПЛ
- Marca: Неймар снова близок к возвращению в Барселону
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной