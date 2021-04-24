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Лига 1. Метц – ПСЖ 1:3. Мбаппе вознёс Париж на вершину
Как минимум до игры "Лилля"
Фото: France Football, автор – неизвестен
Лига 1, 34-й тур
Метц, "Сен-Симфорьен"
"Метц" 1:3 "Пари Сен-Жермен"
Голы: Сантонз (46) – Мбаппе (4, 59), Икарди (89, пен)
"Метц": Укиджа – Бой, Куяте, Бронн – Делен (Юдоль, 87), Ангбан (Ндорам, 68), Маига (Гонсалвес, 87), Сарр, Сантонз – Булая (Яде, 87), Лейя-Исека (Ньян, 68)
ПСЖ: Навас – Кюрзава (Баккер, 64), Кимпембе, Керер, Флоренци – Паредес, Эррера – Неймар (Икарди, 81), Верратти, Сарабия (Ди Мария, 65) – Мбаппе (Дракслер, 87)
Предупреждения: Ангбан (15) – Верратти (37), Мбаппе (58), Кюрзава (60), Эррера (79)
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