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Лига 1. Метц – ПСЖ 1:3. Мбаппе вознёс Париж на вершину

Франция
(1 голосов)

Как минимум до игры "Лилля"

Лига 1. Метц – ПСЖ 1:3. Мбаппе вознёс Париж на вершину

Фото: France Football, автор – неизвестен

Новина українською

Лига 1, 34-й тур

Метц, "Сен-Симфорьен"

"Метц" 1:3 "Пари Сен-Жермен"

Голы: Сантонз (46) – Мбаппе (4, 59), Икарди (89, пен)

"Метц": Укиджа – Бой, Куяте, Бронн – Делен (Юдоль, 87), Ангбан (Ндорам, 68), Маига (Гонсалвес, 87), Сарр, Сантонз – Булая (Яде, 87), Лейя-Исека (Ньян, 68)

ПСЖ: Навас – Кюрзава (Баккер, 64), Кимпембе, Керер, Флоренци – Паредес, Эррера – Неймар (Икарди, 81), Верратти, Сарабия (Ди Мария, 65) – Мбаппе (Дракслер, 87)

Предупреждения: Ангбан (15) – Верратти (37), Мбаппе (58), Кюрзава (60), Эррера (79)

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В статье: "Метц" Пари Сен-Жермен (Париж)
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