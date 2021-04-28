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Количество участников французской Лиги 1 может сократиться

Франция
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Количество участников французской Лиги 1 может сократиться

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Клубы Высшего дивизиона Франции вернулись к обсуждению вопроса сокращения числа участников первенства. Как сообщает издание Le Parisien, руководители вынесли данную тему на совет директоров Профессиональной футбольной лиги, который проходил в Zoom.

Предлагалось сократить количество участников Лиги 1 до 16 клубов, но пока остановились на 18. Причина на поверхности – падение финансовых доходов от продажи прав на телетрансляции матчей.

Также немаловажно освободить место в календаре под обновленный формат главного клубного европейского турнира. Лига чемпионов будет проводиться по швейцарской системе с 2024 года.

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В статье: Лига 1 Чемпионат Франции
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Источник:
Le Parisien

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Комментарии (1)
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octavi4 (Warszawa)
28.04.2021 в 12:18
Таблицу бы по Франции обновили... уже 34 тур сыгран, а у вас ещё данные за 31 тур
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