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Количество участников французской Лиги 1 может сократиться
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Клубы Высшего дивизиона Франции вернулись к обсуждению вопроса сокращения числа участников первенства. Как сообщает издание Le Parisien, руководители вынесли данную тему на совет директоров Профессиональной футбольной лиги, который проходил в Zoom.
Предлагалось сократить количество участников Лиги 1 до 16 клубов, но пока остановились на 18. Причина на поверхности – падение финансовых доходов от продажи прав на телетрансляции матчей.
Также немаловажно освободить место в календаре под обновленный формат главного клубного европейского турнира. Лига чемпионов будет проводиться по швейцарской системе с 2024 года.
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