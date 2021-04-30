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Почеттино рассказал о возможном продлении контракта с Мбаппе

Франция
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Главный тренер заявил, что они делают все возможное, чтобы игрок остался в команде

Почеттино рассказал о возможном продлении контракта с Мбаппе

Фото: beIN Sports / Автор – неизвестен

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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе в парижском клубе.

"По поводу контракта вопрос к Килиану, не ко мне. У него есть еще год, я говорил, что я и "ПСЖ" делаем все возможное, чтобы он остался на долгие годы. Килиан счастлив с нами", — передает слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В нынешнем сезоне 22-летний француз провел 43 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 10 результативных передач.

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В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ Килиан Мбаппе
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