Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино рассказал о возможном продлении контракта с Мбаппе
Главный тренер заявил, что они делают все возможное, чтобы игрок остался в команде
Фото: beIN Sports / Автор – неизвестен
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе в парижском клубе.
"По поводу контракта вопрос к Килиану, не ко мне. У него есть еще год, я говорил, что я и "ПСЖ" делаем все возможное, чтобы он остался на долгие годы. Килиан счастлив с нами", — передает слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в Twitter.
В нынешнем сезоне 22-летний француз провел 43 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 10 результативных передач.
Популярное сейчас
- Известно время начала финала Кубка Украины
- Шевченко: У Лобановского кого не стошнило - играли в старте
- "Рана все еще кровоточит". Андрей Шевченко - о своем самом тяжелом поражении в качестве игрока
- Не Месси и не Роналду: Луческу назвал самого сильного игрока мира
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
Новости по теме
- 09:30 Зарубежные Почеттино рассказал о языковом арсенале Мбаппе и объяснил, почему Неймара легко тренировать
- 21:45 Зарубежные Мбаппе получил удар по колену в игре с Метцом. Полуфинал против Сити под вопросом
- 15:58 Зарубежные Лига 1. ПСЖ – Сент-Этьен 3:2. Икарди вырвал победу для Парижа в сумасшедшем матче