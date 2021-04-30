Почеттино рассказал о возможном продлении контракта с Мбаппе

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе в парижском клубе.

"По поводу контракта вопрос к Килиану, не ко мне. У него есть еще год, я говорил, что я и "ПСЖ" делаем все возможное, чтобы он остался на долгие годы. Килиан счастлив с нами", — передает слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В нынешнем сезоне 22-летний француз провел 43 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 10 результативных передач.