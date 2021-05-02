Лига 1. Бордо прервал серию неудач победой над Ренном, Нант и Лорьян восстают из ада

Лига 1, 35-й тур

Бордо, "Матмют Атлантик"

"Бордо" – "Ренн" 1:0

Гол: Мара (11)

Удаление: Нзонзи (8, "Ренн")

"Бордо" очень вовремя прервал серию из 5 поражений в чемпионате подряд, обыграв "Ренн" на своём поле. Ранее удаление Стивена Нзонзи существенно упростило жизнь "жирондийцам". Хавбек гостей в стиле Найджела де Йонга въехал прямой ногой в соперника, за что получил красную карточку на 8-й минуте. "Ренн" не успел адаптироваться к игре в меньшинстве, как тут же пропустил – забил Секу Мара.

"Бордо" не без проблем удержал преимущество в счёте до конца встречи, выстрадав 3 очка. Теперь на их счету 39 пунктов и большие шансы на сохранение прописки. "Ренн" же лишился возможности выйти на пятую строчку, оставив впереди "Ланс" и "Марсель".

Ним, "Стад де Костьере"

"Ним" – "Реймс" 2:2

Голы: Рипар (47), Коне (71) – Мбюкю (30), Флип (80)

"Ним" дал достойный бой середняку чемпионата "Реймсу", хотя итоговая ничья вряд ли может порадовать Паскаля Планка. Один набранный пункт не особо спасает его команду в тяжелой борьбе за выживание, тем более на фоне успехов конкурентов. Капитан "Нима" Рено Рипар сравнял счёт по ходу второго тайма, а Мусса Иконе и вовсе вывел аутсайдеров вперед на 71-й минуте, но музыка играла не долго. Вингер гостей Алексис Флип загадочным ударом-навесом в духе Дарио Срна сравнял счёт в игре и практически лишил "Ним" шансов на выживание.

Брест, "Стад Франсис Ле Бле"

"Брест" – "Нант" 1:4

Голы: Февр (83) – Симон (15), Блас (27), Луза (56), Кулибали (62, пен)

"Нант" продолжает своё отчаянное сражение за жизнь в Лиге 1, выиграв вторую встречу кряду. Вслед за натужной победой над "Страсбуром" (1:2) в минувшем туре последовало уничтожение "Бреста". Забивали гости на любой вкус – тут вам и рабочий гол Симона на добивании, и шикарный скример с дальней дистанции от Бласа, и мяч Луза после классного контрвыпада, и точный удар с 11-метровой отметки от Кулибали. "Брест" ответил на это лишь голом престижа от Февра под занавес поединка. "Нант" всё ещё находится в 4 пунктах от спасительной 17-й строчки, но с такими успехами их шансы всё ещё живы.

Дижон, "Стад Гастон Жерар"

"Дижон" – "Метц" 1:5

Голы: Бальде (48) – Гуйе (37), Сарр (42), Шафик (71, автогол), Гонсалвес (82), Бронн (85)

Удаление: Целина (43, "Дижон")

Середняк чемпионата "Метц" под конец сезона решил немного пошуметь на фоне серии из неудач, разгромив бедолаг из "Дижона". Главные аутсайдеры Лиги 1 неплохо держались в первые полчаса, но после этого откровенно поплыли. В заключительные минуты первого тайма отличился Гуйе, а вслед за ним свою пушку разрядил Пап Сарр ударом от газона после стандарта. Уже через минуту кошмар продолжился удалением с поля форварда "Дижона" Целины.

"Дижон" подал признаки жизни голом на старте второй половины от Бальде, но последующий автогол Шафика и мячи Гонсалвеса и Бронна забили последние гвозди в гроб хозяев. Лига 2 уже вовсю плачет по "Дижону".

Лорьян, "Стад дю Мустуар"

"Лорьян" – "Анже" 2:0

Голы: Висса (44, пен), Лемуан (48)

Удаления: Лапорт (50) – Кулибали (15)

"Лорьян" и "Анже" поддержали тренд тура, заработав по удалению в своём матче. На старте первого тайма у гостей удалился Кулибали, а в начале второго уже у хозяев его поддержал Лапорт, также заработав красную карточку. Кажется, Кулибали и Лапорт оказались не настоящими.

Печальным обстоятельством для "Анже" стало то, что между этими карточками они пропустили два гола. Висса открыл счёт в игре за минуту до конца первой половины ударом с пенальти, а сразу после перерыва Лемуан отметился невероятным ударом с острого угла. "Лорьян" мог довести счёт до разгрома, но Чалоба и Моффи упустили свои шансы.

"Лорьян" благодаря второй победе подряд продолжает удерживать 4-очковый отрыв от зоны вылета, на этот раз справившись даже без магии Терема Моффи, который без устали забивал в минувших турах.