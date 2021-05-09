Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Сент-Этьен шокировал Марсель
"Олимпик" лишился возможности оторваться от конкурентов
Фото: France Football, автор – неизвестен
Лига 1, 36-й тур
Сент-Этьен, "Жоффруа Гишар"
"Сент-Этьен" 1:0 "Марсель"
Гол: Норден (43)
"Сент-Этьен": Грин – Трауко, Сиссе, Мукуди (Колодзейчак, 27), Дебюши – Буанга (Юссуф, 86), Нейу, Камара, Норден (Амума, 69) – Хазри (Гурна-Дуат, 69), Аби (Аушиш, 69)
"Марсель": Манданда – Балерди, Гонсалес, Чалета-Цар (Сакаи, 61) – Гуйе, Луис Энрике, Камара (Ронжье, 61), Лирола – Пайет, Товен (Бенедетто, 83) – Милик
Предупреждения: Колодзейчак (76) – Товен (63), Балерди (67), Гонсалес (85)
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Виктор Цыганков
- Античемпионская паненка от Агуэро. Ман Сити - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча
- Колос - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- В два раза меньше, чем продавали. Стало известно, в какую сумму Барселона оценивает камбэк Неймара
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО