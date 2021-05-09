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Лига 1. Сент-Этьен шокировал Марсель

Франция
(1 голосов)

"Олимпик" лишился возможности оторваться от конкурентов

Лига 1. Сент-Этьен шокировал Марсель

Фото: France Football, автор – неизвестен

Новина українською

Лига 1, 36-й тур

Сент-Этьен, "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" 1:0 "Марсель"

Гол: Норден (43)

"Сент-Этьен": Грин – Трауко, Сиссе, Мукуди (Колодзейчак, 27), Дебюши – Буанга (Юссуф, 86), Нейу, Камара, Норден (Амума, 69) – Хазри (Гурна-Дуат, 69), Аби (Аушиш, 69)

"Марсель": Манданда – Балерди, Гонсалес, Чалета-Цар (Сакаи, 61) – Гуйе, Луис Энрике, Камара (Ронжье, 61), Лирола – Пайет, Товен (Бенедетто, 83) – Милик

Предупреждения: Колодзейчак (76) – Товен (63), Балерди (67), Гонсалес (85)

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В статье: Марсель Сент-Этьен
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