Франция
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Почеттино vs Ковач. Объявлены составы ПСЖ и Монако на финал Кубка Франции
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Твіттер Монако
В 22:15 по Киеву на "Стад де Франс" начнется финал Кубка Франции между "Монако" и "Пари Сен-Жермен".
Оба главных тренера, Маурисио Почеттино ("ПСЖ") и Ніко Ковач ("Монако"), объявили стартовые составы своих команд.
Состав Монако
Le ???????? de départ pour cette finale ????????— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) May 19, 2021
???? @PSG_inside #ASMPSG | #CDF pic.twitter.com/HHCYJ36kBZ
Состав ПСЖ
????????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2021
Le 1⃣1⃣ de départ pour cette finale de @coupedefrance ! #ASMPSG
???????? #AllezParis pic.twitter.com/qjgoMkQ1lw
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