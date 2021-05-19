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Почеттино vs Ковач. Объявлены составы ПСЖ и Монако на финал Кубка Франции

Франция
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Почеттино vs Ковач. Объявлены составы ПСЖ и Монако на финал Кубка Франции

Твіттер Монако

Новина українською

В 22:15 по Киеву на "Стад де Франс" начнется финал Кубка Франции между "Монако" и "Пари Сен-Жермен".

Оба главных тренера, Маурисио Почеттино ("ПСЖ") и Ніко Ковач ("Монако"), объявили стартовые составы своих команд.

Состав Монако

Состав ПСЖ

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В статье: Маурисио Почеттино Монако Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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