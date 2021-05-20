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Вечер Килиана Мбаппе. Монако – Пари Сен-Жермен 0:2. Обзор финала Кубка Франции и видео голов

Франция
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Выиграли и без Неймара

Вечер Килиана Мбаппе. Монако – Пари Сен-Жермен 0:2. Обзор финала Кубка Франции и видео голов

PSG

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"Пари Сен-Жермен" в 14-й раз в своей истории взял Кубок Франции. По сути, Неймар партнерам и не понадобился, подопечные Почеттино спокойно обыграли "Монако" в финале. В середине первого тайма Мбаппе подкараулил защитника и выкатил мяч Икарди на пустые ворота, а под занавес встречи сам отличился благодаря пасу Ди Марии. Обратите внимание на несостоявшийся шедевр в исполнении Килиана (момент с 02:47), когда снаряд после его заброса за спину голкиперу попал в перекладину.

Смотрите видеообзор решающего матча Кубка Франции между "Монако" и "ПСЖ.

Сен-Дени. "Стад де Франс".

"Монако" – "Пари Сен-Жермен" 0:2

Голы: Икарди (19), Мбаппе (81)

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В статье: Кубок Франции Монако Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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