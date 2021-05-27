Зидан хочет тренировать сборную, но его зовут в АПЛ

Зинедин Зидан, который только что ушел из испанского "Реала", будет ждать возможности возглавить сборную Франции после чемпионата Европы. Сейчас команду тренирует Дидье Дешам.

Английский "Тоттенхэм" (Лондон) попытается связаться с Зиданом или его окружением, чтобы выяснить, какие у тренера планы и не готов ли он поработать в лондонском клубе, отмечает The Telegraph.

Но более реалистичным вариантом "шпоры" считают приглашение Антонио Конте. Для итальянца предложена зарплата в 20 млн евро в год.