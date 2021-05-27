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Зидан хочет тренировать сборную, но его зовут в АПЛ

Франция
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В истории фигурирует также Антонио Конте

Зидан хочет тренировать сборную, но его зовут в АПЛ

Новина українською

Зинедин Зидан, который только что ушел из испанского "Реала", будет ждать возможности возглавить сборную Франции после чемпионата Европы. Сейчас команду тренирует Дидье Дешам.

Английский "Тоттенхэм" (Лондон) попытается связаться с Зиданом или его окружением, чтобы выяснить, какие у тренера планы и не готов ли он поработать в лондонском клубе, отмечает The Telegraph.

Но более реалистичным вариантом "шпоры" считают приглашение Антонио Конте. Для итальянца предложена зарплата в 20 млн евро в год.

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В статье: Франция Дидье Дешам Зинедин Зидан Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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