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Сошо подписал экс-хавбека Олимпика Тейшейру

Франция
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Максим вернулся на родину

Сошо подписал экс-хавбека Олимпика Тейшейру

instagram.com/fcsm_officiel

Новина українською

Французский "Сошо", который выступает в Лиге 2, объявил о подписании полузащитника Максима Тейшейры, который до недавнего времени выступал за донецкий "Олимпик".

С футболистом подписан контракт с клубом по системе 1+1 (с опцией продления на 1 год по соглашению сторон).

Напомним, что три прошлых сезона Тейшейра выступал в "Олимпике", за который забил 8 голов и отдал 10 ассистов в 74 матчах в УПЛ.

Также отметим, что "Сошо" занял 7-е место в Лиге 2 в минувшем сезоне.

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В статье: Олимпик (Донецк) Сошо Максим Тейшейра
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