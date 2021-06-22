Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сошо подписал экс-хавбека Олимпика Тейшейру
Максим вернулся на родину
instagram.com/fcsm_officiel
Французский "Сошо", который выступает в Лиге 2, объявил о подписании полузащитника Максима Тейшейры, который до недавнего времени выступал за донецкий "
С футболистом подписан контракт с клубом по системе 1+1 (с опцией продления на 1 год по соглашению сторон).
Напомним, что три прошлых сезона Тейшейра выступал в "Олимпике", за который забил 8 голов и отдал 10 ассистов в 74 матчах в УПЛ.
Также отметим, что "Сошо" занял 7-е место в Лиге 2 в минувшем сезоне.
Популярное сейчас
- Хватаясь за шанс. Хорватия – Шотландия. Анонс и прогноз матча 3-го тура ЕВРО на 22.06.2021
- Лотерея для сборной Украины. Мнения Йожефа Сабо, Сергея Ковальца и Сергея Назаренко
- Палкин рассказал, стоит ли ожидать от Шахтера новых трансферов летом
- Пари Сен-Жермен заинтересован в переходе защитника мадридского Реала
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная вторая половинка главного героя первого матча Финляндии на ЕВРО. ФОТО