Сошо подписал экс-хавбека Олимпика Тейшейру

Французский "Сошо", который выступает в Лиге 2, объявил о подписании полузащитника Максима Тейшейры, который до недавнего времени выступал за донецкий " Олимпик ".

С футболистом подписан контракт с клубом по системе 1+1 (с опцией продления на 1 год по соглашению сторон).

Напомним, что три прошлых сезона Тейшейра выступал в "Олимпике", за который забил 8 голов и отдал 10 ассистов в 74 матчах в УПЛ.

Также отметим, что "Сошо" занял 7-е место в Лиге 2 в минувшем сезоне.