Мбаппе сообщил руководство ПСЖ о желании уйти из команды

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе близок к уходу из французского клуба. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, нападающий больше не верит в проект "парижан" и уже сообщил руководству о желание покинуть клуб.

Отметим, что контракт 22-летнего футболиста действителен до лета 2022 года. Стороны вели переговоры о пролонгации сотрудничества, но так и не смогли договориться.

В сезоне 2020/21 во всех турнирах Мбаппе провел 47 матчей, забил 42 мяча, а также сделал 11 результативных передач.