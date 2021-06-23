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Мбаппе сообщил руководство ПСЖ о желании уйти из команды

Франция
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Француз больше не верит, что сможет добиться успеха с клубом

Мбаппе сообщил руководство ПСЖ о желании уйти из команды

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе близок к уходу из французского клуба. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, нападающий больше не верит в проект "парижан" и уже сообщил руководству о желание покинуть клуб.

Отметим, что контракт 22-летнего футболиста действителен до лета 2022 года. Стороны вели переговоры о пролонгации сотрудничества, но так и не смогли договориться.

В сезоне 2020/21 во всех турнирах Мбаппе провел 47 матчей, забил 42 мяча, а также сделал 11 результативных передач.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca

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