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Вейналдум: Я не чувствовал, что меня достаточно ценят и любят в Ливерпуле

Франция
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Хавбек парижан вспомнил период в "Ливерпуле"

Вейналдум: Я не чувствовал, что меня достаточно ценят и любят в Ливерпуле

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Центральный полузащитник "ПСЖ" Жоржиньо Вейналдум подвел итоги периода карьеры в "Ливерпуле".

"Ежедневно на тренировках и во время матчей я отдавал все силы. "Ливерпуль" так много значил для меня! Но были моменты, когда я не чувствовал, что меня достаточно ценят там и любят.

Речь не о моих партнерах, не о работниках клуба. Я знаю, что все они меня любили, а я любил их. Проблема была на другой стороне. За последние два сезона я несколько раз чувствовал, что меня не любят.

СМИ усугубляли ситуацию. Была история о том, что я не принял предложение продлить контракт с "Ливерпулем" потому, что хотел больше денег. Фанаты восприняли это так, что я, не получив желаемого, не буду стараться. Все выглядело так, будто ситуация обернулась против меня. Иногда я думал: "Ого, неужели опять виноват я?"

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Фанаты на стадионе и фанаты в соцсетях – это разное. Ничего плохого о посетителях стадиона сказать не могу. Меня всегда поддерживали. В соцсетях же после поражений винили именно меня – мол, я хочу уйти. Я думал: "Если бы они только знали, на что мне приходится идти, чтобы оставаться в форме и выходить на каждый матч".

Жаловаться не стоит, это часть работы. Но другие игроки могли бы сказать, что нездоровы. Бывает такое, что футболисты, у которых идет последний год по контракту, не хотят играть, чтобы не рисковать. Но я поступал обратным образом. Я не всегда играл здорово, но после матча я мог посмотреть в зеркало и сказать себе: "Я усердно работал на тренировке, чтобы стать лучше", – рассказал голландец.

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В статье: Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум ПСЖ
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Источник:
Liverpool Echo

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