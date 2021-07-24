Вейналдум: Я не чувствовал, что меня достаточно ценят и любят в Ливерпуле

Центральный полузащитник "ПСЖ" Жоржиньо Вейналдум подвел итоги периода карьеры в "Ливерпуле".

"Ежедневно на тренировках и во время матчей я отдавал все силы. "Ливерпуль" так много значил для меня! Но были моменты, когда я не чувствовал, что меня достаточно ценят там и любят.

Речь не о моих партнерах, не о работниках клуба. Я знаю, что все они меня любили, а я любил их. Проблема была на другой стороне. За последние два сезона я несколько раз чувствовал, что меня не любят.

СМИ усугубляли ситуацию. Была история о том, что я не принял предложение продлить контракт с "Ливерпулем" потому, что хотел больше денег. Фанаты восприняли это так, что я, не получив желаемого, не буду стараться. Все выглядело так, будто ситуация обернулась против меня. Иногда я думал: "Ого, неужели опять виноват я?"