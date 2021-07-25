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Фэйр-плей? ПСЖ контактировал с агентом Кулибали

Франция
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Грядет очередной громкий трансфер парижан

Фэйр-плей? ПСЖ контактировал с агентом Кулибали

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Центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали намерен покинуть Неаполь в это трансферное окно.

В услугах сенегальца заинтересован "Пари Сен-Жермен". Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, спортивный директор парижан Леонардо уже встретился с агентом игрока Фали Рамадани.

"ПСЖ" хочет подписать футболиста, но пока не делал официальных заявлений "Наполи".

В прошлом сезоне 30-летний Кулибали во всех турнирах отыграл 37 матчей.

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали ПСЖ
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Источник:
Football Italia

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