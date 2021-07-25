Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фэйр-плей? ПСЖ контактировал с агентом Кулибали
Грядет очередной громкий трансфер парижан
Центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали намерен покинуть Неаполь в это трансферное окно.
В услугах сенегальца заинтересован "Пари Сен-Жермен". Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, спортивный директор парижан Леонардо уже встретился с агентом игрока Фали Рамадани.
"ПСЖ" хочет подписать футболиста, но пока не делал официальных заявлений "Наполи".
В прошлом сезоне 30-летний Кулибали во всех турнирах отыграл 37 матчей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Football Italia
Популярное сейчас
- Вторая медаль Украины: Игорь Рейзлин - бронзовый призер Олимпиады в шпаге
- Элина Свитолина успешно стартовала на Олимпиаде 2020
- Беринчик - Лобов: Видео-обзор кровавой бойни в Киеве
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...