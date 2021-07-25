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Охота за Кунде. Севилья выставила ценник в 75 млн на молодого защитника
"Реалу", "Челси" и "Ман Сити" интересен 22-летний Жюль
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Портал Diario de Sevilla сообщает, что "Севилья" готова продать своего защитника Жюля Кунде.
Руководство испанского клуба хочет получить за молодого француза 70-75 миллионов евро.
Активный интерес к Кунде проявляют мадридский "Реал", лондонский "Челси" и "Манчестер Сити". Но никто из этих клубов не готов отдать за игрока сумму большую за 55 млн.
В прошлом клубном сезоне 22-летний Кунде принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 4 мяча и оформил 1 ассист.
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