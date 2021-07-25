Охота за Кунде. Севилья выставила ценник в 75 млн на молодого защитника

Портал Diario de Sevilla сообщает, что "Севилья" готова продать своего защитника Жюля Кунде.

Руководство испанского клуба хочет получить за молодого француза 70-75 миллионов евро.

Активный интерес к Кунде проявляют мадридский "Реал", лондонский "Челси" и "Манчестер Сити". Но никто из этих клубов не готов отдать за игрока сумму большую за 55 млн.

В прошлом клубном сезоне 22-летний Кунде принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 4 мяча и оформил 1 ассист.