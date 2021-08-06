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Вдвое больше, чем давала Барса: раскрыты детали предложения ПСЖ для Месси

Франция
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(2 голосов)

Кажется, все серьезно

Вдвое больше, чем давала Барса: раскрыты детали предложения ПСЖ для Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Французская L’Equipe пролила свет на возможный переход Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен".

34-летний аргентинец вчера окончательно порвал с "Барселоной" и теперь выслушивает предложения от других клубов. Вариант с Парижем пока кажется наиболее заманчивым.

Издание пишет, что "ПСЖ" предлагает Лео контракт по схеме 2+1 с годовой зарплатой в 40 млн евро чистыми (при французских налогах - это 80 млн брутто). Для контекста, Неймар зарабатывает 36 млн в год, а Мбаппе - 20. Также 20 млн предлагала этим летом Месси и "Барселона", но сама же в итоге и вышла из переговоров.

При этом финализировать сделку "ПСЖ" будет непросто. УЕФА из-за пандемии и связанного с ней кризиса отменил главные нюансы финансового фейр-плей, но во Франции действуют свои правила, за которыми следит местный регулятор - DNGG.

Ранее он настаивал, чтоб Париж летом продал игроков на 180 млн, дабы сбалансировать бюджет, но "ПСЖ" этого не сделал. По данным L’Equipe, чистый убыток клуба в сезоне-2021/22 составит 250-300 млн евро.

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Месси с его контрактом и подъемными выплатами еще усложнит ситуацию, но, с другой стороны, в "ПСЖ" рассчитывают на резкий рост продаж футболок, билетов и общее поднятие интереса к клубу во всем мире, что, естественно, поднимет и прибыль. Осталось понять, согласны ли с этим в DNGG?

Журналисты пишут, что с Месси о переходе уже говорил по телефону тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино, а Неймар и подавно взял на себя функции посредника.

На сегодняшней пресс-конференции перед стартом сезона Почеттино отметил, что "клуб работает" над сделкой по Лионелю, но не стал вдаваться в конкретику. Оно и понятно: ситуация меняется каждый день. Еще вчера весь футбольный мир был уверен, что Месси останется на "Камп Ноу" до конца карьеры, а сегодня ситуация перевернулась с ног на голову.

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В статье: Лионель Месси Неймар Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
L'Equipe

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Комментарии (7)
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Запорізьке Торпедо (zp)
06.08.2021 в 23:45
пусть Меська уже куда-нибудь перейдет, пихуй за сколько денег, и эта санта-барбара а ля "ыра морозьюк" уже закончится
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avatar
Spokoyno (Київ)
06.08.2021 в 22:54
З одного боку Ліга фермерів не така "бойовита" і "поряд" з Барселоною... І оклад можна рекламою футболу нефтедоларами "надути"... Утім багато вістів це Мессі не принесе!
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0
football_soccer (Украина)
06.08.2021 в 22:51
но, с другой стороны, в "ПСЖ" рассчитывают на резкий рост продаж футболок, билетов и общее поднятие интереса к клубу во всем мире, что, естественно, поднимет и прибыль. **** хе-хе, а как продажа билетов может вырасти, если до сих пор не разрешены полные стадионы? ) да и от продаж поштучно футболок клуб забирает небольшой процент, все остальное - доля производителю.
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avatar
ascent (Луксор)
06.08.2021 в 22:50
Вопрос один: а зачем давать вдвое больше?
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
06.08.2021 в 22:26
Не потрібно Мессі ніяких псж...рік до ЧС 82 Д.Россі був дискв.потім поїхав на турнір і виграв його.до чого я усе веду? Мессі може рік загоряти на багамах,поїхати на мундіаль,підняти кубок над головою і завершити кар'єру. Вдобавок узяти премію як кращий гравець та бомбардир турніру.
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-3
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
06.08.2021 в 22:27
Форумчани,коментуйте текст а не мій коментарій.
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-2
football_soccer (Украина)
06.08.2021 в 22:53
Аргентина в списке фаворитов ЧМ явно не входит даже в топ-5 , что бы так уверенно утверждать, что Месси поднимет кубок.
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