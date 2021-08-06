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Вдвое больше, чем давала Барса: раскрыты детали предложения ПСЖ для Месси
Кажется, все серьезно
Getty Images / Global Images Ukraine
Французская L’Equipe пролила свет на возможный переход Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен".
34-летний аргентинец вчера окончательно порвал с "Барселоной" и теперь выслушивает предложения от других клубов. Вариант с Парижем пока кажется наиболее заманчивым.
Издание пишет, что "ПСЖ" предлагает Лео контракт по схеме 2+1 с годовой зарплатой в 40 млн евро чистыми (при французских налогах - это 80 млн брутто). Для контекста, Неймар зарабатывает 36 млн в год, а Мбаппе - 20. Также 20 млн предлагала этим летом Месси и "Барселона", но сама же в итоге и вышла из переговоров.
При этом финализировать сделку "ПСЖ" будет непросто. УЕФА из-за пандемии и связанного с ней кризиса отменил главные нюансы финансового фейр-плей, но во Франции действуют свои правила, за которыми следит местный регулятор - DNGG.
Ранее он настаивал, чтоб Париж летом продал игроков на 180 млн, дабы сбалансировать бюджет, но "ПСЖ" этого не сделал. По данным L’Equipe, чистый убыток клуба в сезоне-2021/22 составит 250-300 млн евро.
Месси с его контрактом и подъемными выплатами еще усложнит ситуацию, но, с другой стороны, в "ПСЖ" рассчитывают на резкий рост продаж футболок, билетов и общее поднятие интереса к клубу во всем мире, что, естественно, поднимет и прибыль. Осталось понять, согласны ли с этим в DNGG?
Журналисты пишут, что с Месси о переходе уже говорил по телефону тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино, а Неймар и подавно взял на себя функции посредника.
На сегодняшней пресс-конференции перед стартом сезона Почеттино отметил, что "клуб работает" над сделкой по Лионелю, но не стал вдаваться в конкретику. Оно и понятно: ситуация меняется каждый день. Еще вчера весь футбольный мир был уверен, что Месси останется на "Камп Ноу" до конца карьеры, а сегодня ситуация перевернулась с ног на голову.
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