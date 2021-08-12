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Деньги Лео. Барса должна Месси бонус, а в ПСЖ аргентинец будет получать часть оклада в криптовалюте

Франция
Обновлено
(14 голосов)

Разбираемся

Деньги Лео. Барса должна Месси бонус, а в ПСЖ аргентинец будет получать часть оклада в криптовалюте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Зарплата нового нападающего Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен" включает в себя выплаты в криптовалюте, об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственный источник, который знаком с деталями перехода. Какой именно процент оклада Месси будет получать в токенах не уточняется, однако речь идет о большой части зарплаты.

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К слову, фанаты "ПСЖ" могут получать так называемые фанатские токены, участвуя в опросах от клуба. Токенами можно торговать на бирже или обменивать их на эксклюзивные призы. Сейчас стоимость токена парижан – 41 доллар.

Также стало известно, что предыдущий клуб аргентинца, каталонская "Барселона", еще не выплатила Лионелю бонус за лояльность. По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" должны Месси еще 40 миллионов евро.

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В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) криптовалюта
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(14 голосов)
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (9)
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oda1979 (Запорожье)
12.08.2021 в 14:47
Я вас всех обанкрочу сказал Меська и перешёл в жкх
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+3
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.08.2021 в 14:36
Вижу и на этой ветке перевозбудилась клетка. Сосите и дальше косточку, глупые фанаты позорного реала, вам ее не зря подкинули.. СЕМЬ ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ ВЕЛИКОГО ЛЕО МЕССИ !!!
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0
-11
football_soccer (Украина)
12.08.2021 в 14:32
токены крутятся, налоги мутятся
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+2
0
Dr. House (Поділля)
12.08.2021 в 14:08
Даже уйдя из обанкротившейся Барсы Месси не перестаёт её дальше банкротить
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+9
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
12.08.2021 в 14:19
)))
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+11
-1
Algrab (Костопiль)
12.08.2021 в 14:46
Це все рука Переса!!!
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+4
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.08.2021 в 14:06
Не обращайте внимание. Это от начала и до последней точки лживая информация.7 ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ ЛЕО МЕССИ !!!
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0
-14
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
12.08.2021 в 14:18
НАХ мееессооозбооочена шизопутана darian clark
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+12
-1
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
12.08.2021 в 14:04
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+12
-1


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