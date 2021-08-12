Деньги Лео. Барса должна Месси бонус, а в ПСЖ аргентинец будет получать часть оклада в криптовалюте

Зарплата нового нападающего Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен" включает в себя выплаты в криптовалюте, об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственный источник, который знаком с деталями перехода. Какой именно процент оклада Месси будет получать в токенах не уточняется, однако речь идет о большой части зарплаты.

К слову, фанаты "ПСЖ" могут получать так называемые фанатские токены, участвуя в опросах от клуба. Токенами можно торговать на бирже или обменивать их на эксклюзивные призы. Сейчас стоимость токена парижан – 41 доллар.

Также стало известно, что предыдущий клуб аргентинца, каталонская "Барселона", еще не выплатила Лионелю бонус за лояльность. По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" должны Месси еще 40 миллионов евро.