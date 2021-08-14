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Ди Мария: Можно бросить Месси камень, он и его обработает
Футболист счастлив играть вместе с Лионелем
Аргентинский вингер "ПСЖ" Анхель Ди Мария восхищен игрой своего нового одноклубника и соотечественника Лионеля Месси:
"Месси из другого мира. Можно бросить ему камень, он и его обработает, будто это ничего не стоит. Он думает на шаг вперед остальных.
Никогда не видел никого подобного ему. Я играл с Роналду, Неймаром, Мбаппе, Руни, ван Перси, Ибрагимовичем, Бензема, Бэйлом и не видел ничего подобного.
Теперь я играю с ним и в сборной Аргентины, и в "ПСЖ". Лео уникален", – сказал Ди Мария.
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