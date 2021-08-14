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Ди Мария: Можно бросить Месси камень, он и его обработает

Франция
(6 голосов)

Футболист счастлив играть вместе с Лионелем

Ди Мария: Можно бросить Месси камень, он и его обработает

Новина українською

Аргентинский вингер "ПСЖ" Анхель Ди Мария восхищен игрой своего нового одноклубника и соотечественника Лионеля Месси:

"Месси из другого мира. Можно бросить ему камень, он и его обработает, будто это ничего не стоит. Он думает на шаг вперед остальных.

Никогда не видел никого подобного ему. Я играл с Роналду, Неймаром, Мбаппе, Руни, ван Перси, Ибрагимовичем, Бензема, Бэйлом и не видел ничего подобного.

Теперь я играю с ним и в сборной Аргентины, и в "ПСЖ". Лео уникален", – сказал Ди Мария.

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В статье: Лионель Месси Анхель Ди Мария ПСЖ
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Источник:
TyC Sports

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
14.08.2021 в 17:42
Дійсно Мессі феномен у футболі І лише чМоськи не зрозуміють слова футболіста, який грав у ТОП-клубах і з ТОП-зірками. Бо вони ТУПІ а рефлекс примушує ТЯВкати на все велике.
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
14.08.2021 в 17:02
МОЖНА І ТРЕБА неодмінно кинути В Мессі каменем Як прийнято в сонячній Іспанії - Буньольські побиття свіжими помідорами La Tomatina (у провінції Валенсія) У егоїстичного зрадника Мессі ж варто запулити ГНИЛИМИ ТОМАТАМИ!!!!!!!!! І ЧИМ БІЛЬШЕ ТОМАТНИХ СНАРЯДІВ У ПИКУ МЕССІ - ТИМ КРАЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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