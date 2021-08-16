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Мбаппе попросит руководство ПСЖ продать его в Реал

Франция
(3 голосов)

Килиан намерен перебраться в Испанию

Мбаппе попросит руководство ПСЖ продать его в Реал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе намеревается перейти в "Реал" в нынешнее трансферное окно, пишет журналист Жозеп Педрероль. По данным источника, Мбаппе хочет, чтобы трансфер состоялся уже в ближайшее время.

Француз встретится с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи и попросит его начать переговоры по трансферу.

Нынешний контракт форварда истекает следующим летом.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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