Франция
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Мбаппе попросит руководство ПСЖ продать его в Реал
Килиан намерен перебраться в Испанию
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе намеревается перейти в "Реал" в нынешнее трансферное окно, пишет журналист Жозеп Педрероль. По данным источника, Мбаппе хочет, чтобы трансфер состоялся уже в ближайшее время.
Француз встретится с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи и попросит его начать переговоры по трансферу.
Нынешний контракт форварда истекает следующим летом.
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