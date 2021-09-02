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Комментатор находится под угрозой ареста из-за оскорбления жены Месси
Давайте разбираться
Getty Images / Global Images Ukraine
Жена новичка французского "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси оказалась в центре внимания из-за высказываний футбольного комментатора. Фернандо Петрочелли присоединился к оскорблениям Антонеллы Роккуццо в социальных сетях.
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб уже сообщил о том, что на арест журналиста был выдан ордер. Петрочелли в Твиттере ответил на пост другого пользователя, где человек привел нецензурную кричалку: "Месси в порядке, правда, его жена Антонелла у нас у всех отс**ет".
"Отличная песня, можно сделать заготовку на четверг. Я бы поменял концовку на что-то более чувственное. Например, "с Антонеллой мы все будем наслаждаться". Ха-ха-ха".
#AHORA designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e #imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzzo esposa de LIONEL MESSI pic.twitter.com/VTe37J1lNd— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) September 2, 2021
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