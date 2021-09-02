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Комментатор находится под угрозой ареста из-за оскорбления жены Месси

Франция
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(3 голосов)

Давайте разбираться

Комментатор находится под угрозой ареста из-за оскорбления жены Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жена новичка французского "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси оказалась в центре внимания из-за высказываний футбольного комментатора. Фернандо Петрочелли присоединился к оскорблениям Антонеллы Роккуццо в социальных сетях.

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Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб уже сообщил о том, что на арест журналиста был выдан ордер. Петрочелли в Твиттере ответил на пост другого пользователя, где человек привел нецензурную кричалку: "Месси в порядке, правда, его жена Антонелла у нас у всех отс**ет".

"Отличная песня, можно сделать заготовку на четверг. Я бы поменял концовку на что-то более чувственное. Например, "с Антонеллой мы все будем наслаждаться". Ха-ха-ха".

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В статье: Лионель Месси Антонелла Роккуццо
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Комментарии (7)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
02.09.2021 в 15:52
))))))))) АНАЛьний ВИБУХ парнокопитного шизопсиха шепетівської райПСИХпалати забезпечений...
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0
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Черноморчик (Одесса )
02.09.2021 в 15:38
Просто интересно а если мою жену оскорбили то кого бы посадили ?
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prockop4uck (Киев)
02.09.2021 в 15:13
Омежку ни во что не ставят, насмехаются над женой в открытую)
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Просто Квашин (Харьков)
02.09.2021 в 15:23
В этом клубе его заставили женится... Для иммиджа... А то 90 % геев.....Педро,Педриньо,Пике 9не скрывает что он и там и там), манерные Гризманы .... Не зря мировое ЛГБТ-сообщество болеет за БАрселону...
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+2
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Wreck (Киев)
02.09.2021 в 15:59
Есть слухи что Роналду бисексуал, но с Месси ничего подобного не слышал.
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Просто Квашин (Харьков)
02.09.2021 в 15:11
Я хочу втекти в дрімучі ліси Я втомився від каталонської гейської краси Мене задобвали Водітєлі Трамваю і колії Барсодрочери-дебіли і профілакторії У олексіна на канапі лежали дальнєбої Вони домогались любові від нього А на стіні висить старенький килимок Що проглядаеться крізь сигаретний димок А там ОлЕні, Олені в гранатно-синьому вбранні Небриті і неголені Дивні створіння ( MES QUE UN CLUB та Барселиниус (землянин)) В них з мозгів стирчать коріння ОлЕні, Олені небриті і неголені ОлЕні....
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.09.2021 в 14:36
Не слышал никогда, чтобы Лео Месси был как-то в дружбе с криминальным миром Южной Америки. Но, если представить, что это так, я очень сочувствую этим венесуэльским негодяям. Потому что в тюрьме сосать будут они... и развлекаться будут с ними...Ну, а для кого трудно увязать сам факт, зачем это все всплыло, то я напомню, завтра матч отбора ЧМ Венесуэла - Аргентина. Это обычная попытка играть на нервах лучшему футболисту мира.
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+2
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