Комментатор находится под угрозой ареста из-за оскорбления жены Месси

Не слышал никогда, чтобы Лео Месси был как-то в дружбе с криминальным миром Южной Америки. Но, если представить, что это так, я очень сочувствую этим венесуэльским негодяям. Потому что в тюрьме сосать будут они... и развлекаться будут с ними...Ну, а для кого трудно увязать сам факт, зачем это все всплыло, то я напомню, завтра матч отбора ЧМ Венесуэла - Аргентина. Это обычная попытка играть на нервах лучшему футболисту мира.