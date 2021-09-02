  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. СМИ назвали сумму, которую Динамо получит за Жерсона
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ назвали сумму, которую Динамо получит за Жерсона

Франция
(2 голосов)

У французов есть право обязательного выкупа Родригеса

СМИ назвали сумму, которую Динамо получит за Жерсона

Фото: Бен Майерус / sportspress.lu

Новина українською

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о деталях перехода вингера Жерсона Родригеса в "Труа".

По информации журналиста, у французского клуба есть право обязательного выкупа игрока до 4-х миллионов евро. Помимо этого, за год аренды люксембуржца "Динамо" получит 1 миллион евро от "Труа". У киевлян есть опция отказа от продажи Родригеса.

К слову, вчера 1 сентября, Жерсон забил победный гол с пенальти за сборную Люксембурга в отборе ЧМ-2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Труа (Франция) Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...