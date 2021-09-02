СМИ назвали сумму, которую Динамо получит за Жерсона

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о деталях перехода вингера Жерсона Родригеса в "Труа".

По информации журналиста, у французского клуба есть право обязательного выкупа игрока до 4-х миллионов евро. Помимо этого, за год аренды люксембуржца "Динамо" получит 1 миллион евро от "Труа". У киевлян есть опция отказа от продажи Родригеса.

К слову, вчера 1 сентября, Жерсон забил победный гол с пенальти за сборную Люксембурга в отборе ЧМ-2022.