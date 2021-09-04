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Каскарино: Я разочарован Мбаппе. Того влияния, которое он имел раньше, сейчас нет
Эксперт считает, что француз должен выйти на прежний уровень
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Экс-форвард "Марселя" Тони Каскарино прокомментировал выступления нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе:
"Мбаппе по-прежнему очень молодой игрок. Ему 22 года. Но он должен снова стать тем футболистом, которого мы знаем и любим. Сейчас он сдал.
В 2018 году, когда он выиграл чемпионат мира, Килиан играл потрясающе, выглядел сокрушительно. Тогда действительно чувствовалось, что он один из лучших игроков в мире.
Но посмотрите на Мбаппе сейчас… Я был разочарован им на Евро. Он не забивал в шести играх за Францию. Да, иногда бывают проблески, но того влияния, которое он имел раньше, сейчас нет.
Хочу ошибаться, но надеюсь, что Килиан не превратится в Роналдиньо. В игрока, который был на вершине, а потом внезапно его карьера начинает идти вниз", – сказал Каскарино.
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