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Лига 1. Ницца – Монако 2:2. Аттракцион упущенных возможностей на Альянц Ривьере

Франция
(1 голосов)

Побеждать мог каждый

Лига 1. Ницца – Монако 2:2. Аттракцион упущенных возможностей на Альянц Ривьере

Фото: iconsport

Новина українською

Лига 1, 6-й тур

Ницца, "Альянц Ривьера"

"Ницца" – "Монако" 2:2

Голы: Делор (51), Будауи (73) – Головин (39), Бен Йеддер (77, пен)

На 82-й минуте Гуири не реализовал пенальти (промах)

"Ницца": Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Лотомба (Атталь, 57) – Будауи, Лемина, Росарио (Тюрам, 89) , Стенгс (Данилюк, 89) – Дольберг (Делор, 15), Гуири

"Монако": Нюбель – Бадиашиле, Марипан (Павлович, 81), Дисаси (Диатта, 73) – Энрике, Тчуамени, Фофана, Сидибе – Головин (Диоп, 72), Бен Йеддер (Боаду, 82), Желсон (Фолланд, 62)

Предупреждения: Атталь (58), Данте (87) – Бадиашиле (81), Диоп (89), Сидибе (90)

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