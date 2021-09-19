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Лига 1. Ницца – Монако 2:2. Аттракцион упущенных возможностей на Альянц Ривьере
Побеждать мог каждый
Фото: iconsport
Лига 1, 6-й тур
Ницца, "Альянц Ривьера"
"Ницца" – "Монако" 2:2
Голы: Делор (51), Будауи (73) – Головин (39), Бен Йеддер (77, пен)
На 82-й минуте Гуири не реализовал пенальти (промах)
"Ницца": Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Лотомба (Атталь, 57) – Будауи, Лемина, Росарио (Тюрам, 89) , Стенгс (Данилюк, 89) – Дольберг (Делор, 15), Гуири
"Монако": Нюбель – Бадиашиле, Марипан (Павлович, 81), Дисаси (Диатта, 73) – Энрике, Тчуамени, Фофана, Сидибе – Головин (Диоп, 72), Бен Йеддер (Боаду, 82), Желсон (Фолланд, 62)
Предупреждения: Атталь (58), Данте (87) – Бадиашиле (81), Диоп (89), Сидибе (90)
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