Лига 1. 6-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" – "Лион" 2:1

Голы: Неймар (66, пен), Икарди (90+3) – Пакета (54)

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Керер – Эррера (Вейнадлум, 86), Гуйе – Неймар, Месси (Хакими, 76), Ди Мария (Икарди, 82) – Мбаппе

Лион: Лопеш – Эмерсон, Денайер, Боатенг (Диоманде, 65), Гюсто – Какре, Гимараеш – Экамби (Ауар, 65), Пакета (Кейта, 86), Шакири (Шерки, 79) – Слимани

Предупреждения: Ди Мария (6), Маркиньос (67), Мендеш (89) – Лопеш (80)

"Пари Сен-Жермен" добыл волевую победу над "Лионом" под аккомпанемент сомнительного судейства от Клемана Тюрпена. Дебютный матч Лионеля Месси на "Парк де Пренс" завершился ликованием трибун, но вся слава досталась Мауро Икарди. Неприятель Лео забил решающий мяч в компенсированное время, в то время как Лео обиженно сидел на лавке запасных.

Париж вторую игру кряду может рассчитывать на всех своих атакующих звёзд, и второй матч подряд едва не завершает со счётом 1:1. Хотя до этого шёл на 5-матчевой серии побед в Лиге 1. С "Брюгге" в Лиге Чемпионов впервые появилось супертрио Неймар-Мбаппе-Месси, а сегодня Маурисио Почеттино решил добавить ко всему этому ещё и Анхеля Ди Марию с первых минут. Видимо, в погоне за рекордом Гиннеса по количеству таланта на один квадратный метр.

Во всяком случае, на это было похоже. Неймар и Лео всю игру блуждали по полю, регулярно отнимая пространство у партнёров и вызывая полную неразбериху у партнёров. Тило Керер, заблокировавший Неймара в его сольном проходе в финале встречи – как раз из этой оперы. Апофеоз тактической анархии, так сказать.

Вспоминаем о "Лионе". "Ткачи" дали гегемону абсолютно равный бой, что подтвердят и сухие цифры: 14-12 по ударам, 5-5 по попаданиям в створ, 55% владения на 45. У них тоже куча новых лиц в составе (Шакири, Боатенг, Эмерсон, Гюсто) вдобавок к новому тренеру Петеру Босу, но впечатление об игре "Лиона" получилось куда более ясным и чётким.

В первом тайме Месси всё же мог срывать аплодисменты трибун "Парк де Пренс". Но удар аргентинца со штрафного приняла на себя крестовина, а с выстрелом после комбинации с Неймаром справился Лопеш. Сегодня Лео и Неймар демонстративно помногу играли друг на друга, демонстрируя равенство и партнёрство. На фоне всего этого духа партнёрства экс-дуэта "Барселоны" страдала эффективность. И общекомадная, и даже самих Лео и Неймара. Посмотрим, отдаст ли Месси бразильцу штрафной в более критичный момент сезона, как сделал это этим вечером. Мбаппе же оказался лишним на этом празднике жизни и всю игру провёл в тени. А лучшим, как всегда, был Андер Эррера.

В первом тайме с острыми атаки "Лиона" справлялся Доннарумма. Джиджи храбро принимал удары судьбы, и дважды жестко получил при игре на выходе – Слимани наступил ему на руку, а Боатенг решил добавить шипами в прыжке. Но итальянец оказался бессилен в эпизоде на 54-й минуте, когда гости открывали счёт в поединке. Быстрый перевод "ткачей" на левый фланг, Экамби дождался Пакета и выкатил тому идеальный пас, и бразилец в одно касание пробил Доннарумму. Отдельные вопросы вызывает позиция Кимпембе. Плеснель кажись подался в анархисты, иначе его отсутствие в линии обороны не объяснить. Видимо решил взять пример с товарищей из группы атаки.

Париж довольно оперативно отыгрался – в игру вошли рука Бога. Но Бога вовсе не аргентинского, а локального божества Лиги 1. Во всяком случае, так воспринимают Неймара французские судьи. Самый дорогой футболист в истории футбола рукой держал за голову 18-летнего ноунейма Гюсто, но Клеман Тюрпен эти вольности бразильца простил и увидел в эпизоде пенальти. Сам Ней с затяжной паузой – скорее для пафоса, нежели эффективностии – эту возможность и реализовал.

А потом Почеттино наконец начал делать свою работу, чем вызвал гнев у главного гения в истории игры. Месси наелся к 70-й минуте и тренер-соотечественник его заменил. Лео был в ужасе, даже руки не подал. Но ключевая замена случилась позже, когда баланс аргентинцев на поле восстановил Икарди. "Лион" растранжирил несколько очень толковых атак, и по главному закону футбола (не забиваешь ты...) пропустил в свои ворота. Мбаппе проскользнул по левому краю, подал на голову Мауро – а та у него даже убийственнее альвароморатовской. 2:1 и сразу же финальный свисток. Будьте уверены, Лео Месси перед стартовым свистком видел эту игру совсем иначе.