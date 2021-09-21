Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси пропустит матч с Метцем из-за травмы
Игрок был заменен в матче с Лионом
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси пропустит матч 7-го тура чемпионата Франции против "Метца". Аргентинец получил ушиб колена в предыдущем матче против "Лиона" (2:1).
Именно из-за этого главный тренер парижан Маурисио Почеттино заменил форварда в середине второго тайма, что вызывало явное недовольство звездного игрока.
"Мы просто имели возможность оценить ситуацию со стороны. Мы видели, что Месси держался за колено. И очень довольны тем, что он показал в первом тайме. Но, учитывая полученную информацию, решили заменить его на 75-й минуте.
Он не сыграет против "Метца"? Клуб уже сделал заявление. Ситуация очевидна", — приводит слова тренера RMC.
Матч 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 "Метц" — "ПСЖ" состоится завтра, 22 сентября.
Популярное сейчас
- Самый авторитетный инсайдер мира получил в подарок футболку игрока сборной Украины
- "Это было не из-за футбола". Марлос объяснил, почему принял украинское гражданство
- Удар по Александрии и претензии к Днепру-1. Эксперты о 8-м туре УПЛ
- Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ после замены - ВИДЕО
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО