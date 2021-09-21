  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси пропустит матч с Метцем из-за травмы
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси пропустит матч с Метцем из-за травмы

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Игрок был заменен в матче с Лионом

Месси пропустит матч с Метцем из-за травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси пропустит матч 7-го тура чемпионата Франции против "Метца". Аргентинец получил ушиб колена в предыдущем матче против "Лиона" (2:1).

Именно из-за этого главный тренер парижан Маурисио Почеттино заменил форварда в середине второго тайма, что вызывало явное недовольство звездного игрока.

"Мы просто имели возможность оценить ситуацию со стороны. Мы видели, что Месси держался за колено. И очень довольны тем, что он показал в первом тайме. Но, учитывая полученную информацию, решили заменить его на 75-й минуте.

Он не сыграет против "Метца"? Клуб уже сделал заявление. Ситуация очевидна", — приводит слова тренера RMC.

Матч 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 "Метц" — "ПСЖ" состоится завтра, 22 сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси "Метц" ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
21.09.2021 в 16:58
На банку його і нехай гарно подумає, як треба себе вести з тренером команди)
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.09.2021 в 16:26
Ути-пути, капризулька какая)))) Дайте срочно золотой мячик мальчику! Поярче Кришти стартанул в другом чемпионате!))))
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
21.09.2021 в 16:06
А может ему на целуый год освобождение от Лиги 1? Зачем оно ему надо? Травмы только, пусть в ЛЧ гоняет..вернее, ходит.
Ответить
+1
0
Broterhood
21.09.2021 в 15:55
Ага, то есть поначалу "это решение может нравится или не нравится", а теперь вдруг резко "учитывая полученную информацию, решили заменить его на 75-й минуте" Клоуны
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...