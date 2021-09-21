Месси пропустит матч с Метцем из-за травмы

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси пропустит матч 7-го тура чемпионата Франции против "Метца". Аргентинец получил ушиб колена в предыдущем матче против "Лиона" (2:1).

Именно из-за этого главный тренер парижан Маурисио Почеттино заменил форварда в середине второго тайма, что вызывало явное недовольство звездного игрока.

"Мы просто имели возможность оценить ситуацию со стороны. Мы видели, что Месси держался за колено. И очень довольны тем, что он показал в первом тайме. Но, учитывая полученную информацию, решили заменить его на 75-й минуте.

Он не сыграет против "Метца"? Клуб уже сделал заявление. Ситуация очевидна", — приводит слова тренера RMC.

Матч 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 "Метц" — "ПСЖ" состоится завтра, 22 сентября.