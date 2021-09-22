  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Официально: Лионель Месси не сыграет против Меца
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Лионель Месси не сыграет против Меца

Франция
Обновлено
(2 голосов)

Аргентинец недоступен

Официально: Лионель Месси не сыграет против Меца

PSG

Новина українською

Тренерский штаб "Пари Сен-Жермен" объявил заявку первой команды французского гранда на предстоящий поединок Лиги 1 против "Меца". Коллектив Почеттино сыграет с "темно-бордовыми" сегодня, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеРеакция Месси на замену ожидаема. Его не меняли без явной причины 11 лет

В состав не попал нападающий Лионель Месси, аргентинец пропустит игру из-за повреждения. Пресс-служба "ПСЖ" сообщает, что на МРТ у игрока был подтвержден ушиб кости в левом колене. Повторную процедуру проведут в пятницу, 24 сентября.

Также в заявку парижан не попали защитник Серхио Рамос и хавбек Марко Верратти. Испанец занимается по индивидуальной программе, а итальянец только вернулся к тренировочному процессу с партнерами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Марко Верратти "Метц" Пари Сен-Жермен (Париж) Мец
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
PSG

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.09.2021 в 14:38
Це типу так Поччетіно вирішив показати, що він тут головний, а не Мессі і вивів зі складу звєзду за не рукопотискання. Тільки все ж таки побоявся назвати основну причину відсторонення Мессі і придумали версію із МРТ
Ответить
+3
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
22.09.2021 в 14:16
ПАЛАЛА-ПАЛАЄ-ПАЛАТИМЕ - шепетівська мессозбочена райПСИХпалата і все ЕКС-барсонуте гей-стадо мессозбоченців
Ответить
+11
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
22.09.2021 в 14:15
ДОПІНГований розпіарений лівоногий лузер-пішохід ЛеоМессіGoldenDILDO - пенсіонований мажор на дешевих понтах НЕздатний демонструвати РЕАЛьні ФІНТИ у футболі
Ответить
+11
-1
СашаXM (Хмельницкий)
22.09.2021 в 14:11
так от него толку как от козла молока )))
Ответить
+6
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
22.09.2021 в 14:13
)))
Ответить
+11
-1
вежливый* (Буда)
22.09.2021 в 14:02
та ни о чем..вообще по барабану
Ответить
+3
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...