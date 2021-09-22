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Официально: Лионель Месси не сыграет против Меца
Аргентинец недоступен
PSG
Тренерский штаб "Пари Сен-Жермен" объявил заявку первой команды французского гранда на предстоящий поединок Лиги 1 против "Меца". Коллектив Почеттино сыграет с "темно-бордовыми" сегодня, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В состав не попал нападающий Лионель Месси, аргентинец пропустит игру из-за повреждения. Пресс-служба "ПСЖ" сообщает, что на МРТ у игрока был подтвержден ушиб кости в левом колене. Повторную процедуру проведут в пятницу, 24 сентября.
Также в заявку парижан не попали защитник Серхио Рамос и хавбек Марко Верратти. Испанец занимается по индивидуальной программе, а итальянец только вернулся к тренировочному процессу с партнерами.
Le groupe parisien pour #FCMPSG ! ????????????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 22, 2021
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