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Месси пропустит матч с Монпелье. ПСЖ надеется, что он сыграет против Сити

Франция
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У Лионеля все-таки травма

Месси пропустит матч с Монпелье. ПСЖ надеется, что он сыграет против Сити

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий Лионель Месси может пропустить несколько матчей "ПСЖ" из-за травмы колена, полученной в игре Лиги 1 против "Лиона" (2:1), сообщает L’Équipe. Он уже точно не сыграет с "Метцем".

Лео официально не попал в заявку на игру с "Метцем".

Источник, ссылаясь на окружение Месси, пишет, что из-за повреждения форвард пропустит матч против "Монпелье", который состоится 25 сентября.

В "ПСЖ" надеются, что Месси успеет восстановиться к матчу группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", который пройдет 28 сентября.

Завтра Лионель пройдет еще одно обследование. Сейчас предполагается, что пропуск двух предстоящих матчей позволит Месси оправиться от повреждения.

В этом сезоне у Месси 0 результативных действий за "ПСЖ" в 3 матчах. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего нападающего в 80 миллионов евро.

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В статье: Лионель Месси Лион Манчестер Сити "Метц" Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
22.09.2021 в 19:50
Просто его наказали, что нормально, за его поведение. Не пожать руку тренеру, не поддержать команду во время празднования. Месси плохо начал в ПСЖ, что многие и предрекали.
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