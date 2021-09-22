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Месси пропустит матч с Монпелье. ПСЖ надеется, что он сыграет против Сити
У Лионеля все-таки травма
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий Лионель Месси может пропустить несколько матчей "ПСЖ" из-за травмы колена, полученной в игре Лиги 1 против "Лиона" (2:1), сообщает L’Équipe. Он уже точно не сыграет с "Метцем".
Лео официально не попал в заявку на игру с "Метцем".
Источник, ссылаясь на окружение Месси, пишет, что из-за повреждения форвард пропустит матч против "Монпелье", который состоится 25 сентября.
В "ПСЖ" надеются, что Месси успеет восстановиться к матчу группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", который пройдет 28 сентября.
Завтра Лионель пройдет еще одно обследование. Сейчас предполагается, что пропуск двух предстоящих матчей позволит Месси оправиться от повреждения.
В этом сезоне у Месси 0 результативных действий за "ПСЖ" в 3 матчах. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего нападающего в 80 миллионов евро.
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