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Почеттино не знает, когда Рамос сыграет за ПСЖ

Франция
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Но наставник парижан уверен, что испанец впишется в состав

Почеттино не знает, когда Рамос сыграет за ПСЖ

Imago

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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино рассказал, когда Серхио Рамос сможет выйти на поле в футболке парижского клуба.

– Есть ли дата, к которой Рамос должен вернуться в строй?

– Даты возвращения еще нет. Он работает, это ежедневный процесс. Посмотрим, когда этот момент настанет. Рамос продолжает работать. Травмированные игроки не восстанавливаются по одному графику. Сейчас Рамос не работает в общей группе. Но у меня нет сомнений о том, что он впишется в "ПСЖ".

Серхио был капитаном "Реала", у него есть все для успеха, – рассказал аргентинский наставник.

Испанский защитник пополнил ряды "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента, после того как покинул мадридский "Реал" прошлим летом.

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В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ
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Источник:
RMC Sport

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