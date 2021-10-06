Мама Мбаппе о новом контракте: Мы общаемся с ПСЖ, все складывается хорошо

Мама форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе Файза Ламари не исключила, что игрок продлит контракт с парижским клубом, сообщает GFFN, ссылаясь на Le Parisien. "Могу сказать одно: Килиан приложит все усилия, чтобы выиграть Лигу чемпионов", – заявила она.

"Мы общаемся с "ПСЖ", все складывается хорошо. В понедельник я говорила с Леонардо.

Придем ли мы к решению? Могу сказать одно: Килиан приложит все усилия, чтобы выиграть Лигу чемпионов", – сказала мама футболиста.

Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до конца этого сезона. Ранее он заявил, что минувшим летом хотел перейти в "Реал".