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Мама Мбаппе о новом контракте: Мы общаемся с ПСЖ, все складывается хорошо

Франция
(1 голосов)

Француз ведет двойную игру

Мама Мбаппе о новом контракте: Мы общаемся с ПСЖ, все складывается хорошо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мама форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе Файза Ламари не исключила, что игрок продлит контракт с парижским клубом, сообщает GFFN, ссылаясь на Le Parisien. "Могу сказать одно: Килиан приложит все усилия, чтобы выиграть Лигу чемпионов", – заявила она.

"Мы общаемся с "ПСЖ", все складывается хорошо. В понедельник я говорила с Леонардо.

Придем ли мы к решению? Могу сказать одно: Килиан приложит все усилия, чтобы выиграть Лигу чемпионов", – сказала мама футболиста.

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Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до конца этого сезона. Ранее он заявил, что минувшим летом хотел перейти в "Реал".

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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Комментарии (5)
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таврия19752009 (симферополь)
06.10.2021 в 21:21
Мама будет играть за ПСЖ а сын за Реал?)
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Барселиниус (землянин)
06.10.2021 в 21:07
Был у матери сын футболист и его отец.
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Loader (Днепр)
06.10.2021 в 22:01
Мама, бл.ъ.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.10.2021 в 19:56
Ооо, ще одну мама є, що любить потриндіти як і мама кумира....
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Loader (Днепр)
06.10.2021 в 22:02
А хули?
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