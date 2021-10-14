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ПСЖ нашел замену Мбаппе в Фиорентине
Парижане ищут запасной вариант
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСЖ" переживает по поводу того, что в скором времени команду может покинуть форвард Килиан Мбаппе, сообщает Le10Sport.
По данным источника, француза может заменить нападающий "Фиорентины" Душан Влахович. Однако в приоритете у "ПСЖ" — Эрлин Холанн, хотя директор парижан Леонардо хотел бы сделать ставку на менее дорогостоящего и более доступного Влаховича.
Сообщалось, что в сербе также заинтересованы "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ювентус".
В прошлом сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата.
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