ПСЖ нашел замену Мбаппе в Фиорентине

"ПСЖ" переживает по поводу того, что в скором времени команду может покинуть форвард Килиан Мбаппе, сообщает Le10Sport.

По данным источника, француза может заменить нападающий "Фиорентины" Душан Влахович. Однако в приоритете у "ПСЖ" — Эрлин Холанн, хотя директор парижан Леонардо хотел бы сделать ставку на менее дорогостоящего и более доступного Влаховича.

Сообщалось, что в сербе также заинтересованы "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ювентус".

В прошлом сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата.