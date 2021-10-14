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ПСЖ нашел замену Мбаппе в Фиорентине

Франция
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Парижане ищут запасной вариант

ПСЖ нашел замену Мбаппе в Фиорентине

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"ПСЖ" переживает по поводу того, что в скором времени команду может покинуть форвард Килиан Мбаппе, сообщает Le10Sport.

По данным источника, француза может заменить нападающий "Фиорентины" Душан Влахович. Однако в приоритете у "ПСЖ" — Эрлин Холанн, хотя директор парижан Леонардо хотел бы сделать ставку на менее дорогостоящего и более доступного Влаховича.

Сообщалось, что в сербе также заинтересованы "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ювентус".

В прошлом сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) ПСЖ Килиан Мбаппе Душан Влахович
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