Лига 1, 10-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Анже 2:1

Голы: Данилу 69, Мбаппе 87 (пен) – Фюльжени 36

ПСЖ: Доннарумма – Диалло (Бернат, 63), Кимпембе, Керер, Дагба (Хакими, 72) – Верратти, Данилу, Эррера (Дракслер, 72) – Мбаппе, Икарди, Рафинья (Вейналдум, 63)

Анже: Бернардони – Томас, Траоре, Мансо – Капелль, Мангани, Менди, Кабот – Фюльжени (Баокен, 77) – Буфаль (Оунаи, 77), Чо (Брахими, 64)

Предупреждение: Капелль 85

Во время международного перерыва Мбаппе раздавал интервью французской прессе, откровенно рассказав о своих проблемах в Париже и желании перейти в “Реал” минувшим летом. Вдохновенная игра в паре с Каримом Бензема и итоговая победа Франции в Лиге Наций ярко контрастировала с бледной копией Килиана в футболе “Пари Сен-Жермен””, не забивавшего 4 матча в Лиге 1.

Мбаппе забивал с третьего по пятый тур, но потом подтянулся Неймар, началась интеграция в состав Лионеля Месси, и Мбаппе откровенно сник. Сегодня звёздных латиноамериканских товарищей на поле не было, и Килиан снова стал решать. Его игра ещё откровеннее, чем высказывания в прессе.

Париж был ужасен в прошлом туре, не нанеся ни единого удара по воротам “Ренна” со всеми гениями атаки в составе. Сегодня их набралось аж два, зато оба стали голевыми. Почеттино столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами из-за безумного календаря (Месси играл за сборную всего сутки назад), поэтому кроме Мбаппе, Верратти, Эрреры и Икарди играть толком было некому.

Хозяева ушли на перерыв, уступая в счёте. На 36-й минуте Буфаль удрал по правому краю, прострелил в штрафную и Фюльжени в одно касание отправил мяч в сетку Доннаруммы. Вопросы к Дагба: как он умудрился проспать открывание единственного соперника в собственной штрафной.

ПСЖ начал давить во втором тайме, но игра откровенно не шла, поэтому надежда было лишь на проблески индивидуального гения. К счастью, таковой в Париже имеется. После подачи с углового Мбаппе подобрал мяч у края штрафной, словно рукой положил мяч на голову Данилу, и португалец счёт сравнял. Традиционно поздний победный гол был весьма спорным. Икарди бил головой и мяч шёл мимо ворот, но по пути попал в руку Капелля. Мбаппе подошёл к точке и забил свой первый мяч за месяц. 2:1.

Девятая победа Парижа в десяти турах. Снова сомнительная, снова неубедительная, но и такого в Лиге 1 хватает.