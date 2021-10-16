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Лион – Монако 2:0. Выход Пакета перевернул игру

Франция
(1 голосов)

Заслуженная победа "ткачей"

Лион – Монако 2:0. Выход Пакета перевернул игру

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Лига 1, 10-й тур

Лион, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" – "Монако" 2:0

Гол: Токо-Экамби 75 (пен), Денайер 90

"Лион": Поллерсбек – Эмерсон, Денайер, Боатенг, Дюбуа – Гимараес, Какре – Токо Экамби, Ауар, Шакири (Кадевере, 67) – Шерки (Пакета, 67)

"Монако": Нюбель – Энрике, Бадиашиле, Дисаси, Агилар – Матазо (Лемарехаль, 82), Лукас (Якобс, 82), Фофана, Желсон – Бен Йеддер, Фолланд (Боаду, 71)

Предупреждения: Какре 77 – Дисаси 73, Лукас 76

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В статье: Лион Монако
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