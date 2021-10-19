Икарди не сыграет против Лейпцига. Он себя плохо чувствует после ссоры с женой

Нападающий Мауро Икарди не сыграет за "ПСЖ" в ближайшем матче группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига", сообщает L’Équipe. Он себя плохо чувствует после серьезной ссоры с женой.

Сегодня парижане сыграют с "РБ Лейпциг", и аргентинец не выйдет на поле в этой игре.

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино планировал, что Икарди сможет принять участие в сегодняшнем матче, но Мауро пропустит его из-за сложной семейной ситуации. Сообщалось, что аргентинец расстался с Вандой Нарой.

Сейчас Икарди в Париже, хотя несколько дней назад он улетел в Милан за женой. Мауро не готов сыграть, так как плохо себя чувствует после расставания с Вандой.

Напомним, что на днях Ванда Нара заявила в инстаграм, что Мауро променял семью на модель. Сообщается, что жена аргентинского нападающего нашла в его телефоне переписку с моделью. У пары двое детей.