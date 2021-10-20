ПСЖ хочет предложить Мбаппе краткосрочный контракт с гарантией трансфера через год

"ПСЖ" не оставляет попыток подписать новый контракт с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает журналист ФИФА в своём твиттере. У одной из самых ярких звезд современного футбола летом 2022 года истекает контракт.

Leonardo en contact constant avec le clan #Mbappé. Objectif : le persuader de prolonger avec garantie d’1 rôle central dans le projet. Un désaccord lié à la durée de contrat peut devenir un consensus, comme une prolongation puis départ dans un an. Real en pôle, Klopp à l’affût. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) January 25, 2021

Спортивный директор клуба Леонардо находится в постоянном контакте с окружением Килиана. Парижане нацелены на то, чтобы убедить 22-летнего форварда остаться в клубе. Ему гарантируют центральную роль в проекте "ПСЖ".

"ПСЖ" хочет предложить Мбаппе краткосрочный контракт и гарантировать ему переход в другой клуб через год. Парижане надеются на согласие Килиана, так как не хотят потерять его бесплатно.

Напомним, что летом мадридский "Реал" предлагал за Килиана более 200 миллионов евро, но "ПСЖ" отказался продавать нападающего. Уже зимой, за пол года до истечения соглашения, Мбаппе сможет вести предметные переговоры о контракте с другими клуба.