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Неймар: Верратти – гений, наряду с Хави и Иньестой

Франция
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Больше всех удивил в ПСЖ

Неймар: Верратти – гений, наряду с Хави и Иньестой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "ПСЖ" Неймар ответил на вопрос о том, кто из игроков парижского клуба удивил его сильнее всего. "Их двое – Мбаппе и Верратти", – сказал он в интервью La Repubblica.

"Их двое – Мбаппе и Верратти. Мбаппе – молодой, быстрый, отличный игрок. Я знал, что Верратти – великолепный игрок, но не знал, что он настолько изумителен. Гений.

Он – один из лучших полузащитников, с которыми я играл, наряду с Хави и Иньестой", – сказал Неймар.

В этом сезоне Верратти провел 7 встреч. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 55 миллионов евро.

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В статье: Марко Верратти Неймар ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
repubblica.it

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