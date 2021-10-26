Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар: Верратти – гений, наряду с Хави и Иньестой
Больше всех удивил в ПСЖ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Неймар ответил на вопрос о том, кто из игроков парижского клуба удивил его сильнее всего. "Их двое – Мбаппе и Верратти", – сказал он в интервью La Repubblica.
"Их двое – Мбаппе и Верратти. Мбаппе – молодой, быстрый, отличный игрок. Я знал, что Верратти – великолепный игрок, но не знал, что он настолько изумителен. Гений.
Он – один из лучших полузащитников, с которыми я играл, наряду с Хави и Иньестой", – сказал Неймар.
В этом сезоне Верратти провел 7 встреч. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 55 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Усика включили в топ-10 боксеров 21-го века. А кто находится выше украинца?
- Селезнев: Говорю Караваеву: "Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев"
- Президент Миная вывел свой бизнес из-под санкций СНБО за день до указа Зеленского - СМИ
- Патрис Эвра рассказал, что в 13 лет подвергся сексуальному насилию со стороны учителя
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО