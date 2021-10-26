Неймар: Верратти – гений, наряду с Хави и Иньестой

Нападающий "ПСЖ" Неймар ответил на вопрос о том, кто из игроков парижского клуба удивил его сильнее всего. "Их двое – Мбаппе и Верратти", – сказал он в интервью La Repubblica.

"Их двое – Мбаппе и Верратти. Мбаппе – молодой, быстрый, отличный игрок. Я знал, что Верратти – великолепный игрок, но не знал, что он настолько изумителен. Гений.

Он – один из лучших полузащитников, с которыми я играл, наряду с Хави и Иньестой", – сказал Неймар.

В этом сезоне Верратти провел 7 встреч. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 55 миллионов евро.