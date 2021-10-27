В "ПСЖ" не знают когда Рамос сможет дебютировать

Защитник Серхио Рамос, еще не дебютировавший за "ПСЖ", после трансфера из "Реала", все ещё не получил дату возвращения на поле. Он не сможет сыграть после завершения паузы на матчи сборных, сообщает AS.

Футболист до сих пор тренируется индивидуально. Восстановление Рамоса после травмы идет медленно, сообщил журналист Cadena SER Антон Меана.

В "ПСЖ" не знают, когда футболист сможет вернуться на поле. Это может произойти и в ноябре, и в декабре. Пока никто не может дать точный прогноз.

Сообщается, что настолько серьезные проблемы со здоровьем влияют на эмоциональное состояние Рамоса, потому что он впервые столкнулся с такой серьезной травмой. Защитника волнует отсутствие точной даты возвращения на поле, а также тот факт, что выбранные методы лечения не помогают.

По данным источника, Серхио подавлен.

Последний раз Серхио выходил на поле в мае – он сыграл за "Реал" в Лиге чемпионов против "Челси". Известно, что у него травма малоберцовой кости.