Лион – Марсель. Прогноз матча Лиги 1 на 21.11.2021

Лига 1, 14-й тур

Лион, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" – "Марсель" 21:45

Трансляция - Megogo

Лион

"Лион" завершает сложный отрезок календаря битвой с "Марселем". Последние туры "Лион" чередовал домашние успехи с неудачами на выезде: конкуренты "Монако" (2:0) и "Ланс" (2:1) были повержены, но вот вдали от "Парк Олимпик Лионне" всё было удручающе – упущенные три очка против "Ниццы" (3:2) из-за провальной концовки и разгром от набравшего ход "Ренна" (4:1).

Команда Петера Боса является любителем результативного футбола: в их матчах в средне забивают по 3.23 гола на двоих – один из наивысших показателей в Лиге 1. С другой сторон, наставник наверняка предпочтёт осторожный вариант на фоне силы соперника и после пощёчины от "Ренна". Два провала подряд просто недопустимы.

Марсель

"Марсель" в последние недели набрал обороты. 7 матчей без поражений, включая 5 игр Лиги 1. За это время была лишь одна победа над "Лорьяном" (4:1), но ничьи с "ПСЖ" (0:0) и "Ниццы" (1:1) вполне можно записать в актив, как и две ничьи с "Лацио" в Лиге Европы.

В противовес "Лиону", матчи "Марсель" наоборот зачастую не слишком результативны. Трижды в шести последних встречах после финального свистка на табло горели нули. Учитывая статус будущего поединка, нас вряд ли ждёт голевая феерия.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика и факты

В 9 матчах "Марселя" в Лиге 1 было забито меньше 2.5 голов

В 5 матчах "Лиона" в Лиге 1 было забито меньше 2.5 голов

"Марсель" не проигрывал в 7 последних матчах сезона

"Лион" не проигрывает "Марселю" на своём поле 16 матчей во всех турнирах

"Лион" не уступал дома в 7 последних встречах Лиги 1

Личные встречи

Соперники имеют богатую историю встреч – 103 матча. 27 остались за "Марселем", 34 – за "Лионом". Ещё 42 игры завершились миром. При этом "Лион" дома уже много лет не уступают "провансальцам", имея серию без поражений длиною в 16 поединков.

Ориентировочные составы

Лион: Лопеш – Эмерсон, Денайер, Боатенг, Гюсто – Какре, Гимараес – Ауар, Пакета, Экамби – Слимани

Марсель: Лопес - Перес, Чалета-Цар, Салиба – Энрике, Камара, Гейе, Лирола – Пайет, Гендузи – Милик

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Лион – Марсель от UA-Футбол

Ждём напряженного и закрыто по меркам этих команд футбола. "Лион" будет осторожен после провалов обороны в Ницце и Ренне, а "Марсель" в последняя время и сам как автомат клепает низкорезультативные матчи. Сухая ничья видится вероятным исходом, хотя парочку голов может и увидим. Ставка: тотал меньше 2.5 с коэффициентом в районе 1.95.