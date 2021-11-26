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Лига 1. Ланс – Анже 2:2. Мир в битве двух претендентов на еврокубки

Франция
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Справедливо поделили очки

Лига 1. Ланс – Анже 2:2. Мир в битве двух претендентов на еврокубки

Фото: Racing Club de Lens

Новина українською

Лига 1, 14-й тур

Ланс, "Боллар-Делелис"

"Ланс" – "Анже" 2:2

Голы: Какута (48), Сотока (55) – Буфаль (40), Томас (70)

“Ланс” и “Анже” выдали бойкий матч, достойных дуэли двух претендентов на еврокубки. “Кроваво-золотые” провалили финиш прошлой кампании и на последнем вираже упустили билет в Европу. Команда Франка Эса не намерена допускать ошибок и в этой кампании выглядит ещё ярче. Другое дело, что и “Анже” сейчас очень крепок.

Сегодня был редкий матч, когда соперник создал больше “Ланса”. “Кроваво-золотые” четыре тура кряду превосходили оппонентов по xG, хотя это не мешало им влететь “Бресту” со счётом 0:4. “Ланс” отказался от традиционного прессинга, чтобы лишить “Анже” их главного козыря в виде смертоносных контратак. Но это решение сыграло против хозяев.

“Анже” неожиданно уверенно чувствовал себя в затяжных атаках. Больше всех впечатлил Софьян Буфаль – много опускался за мячом между линий и на дриблинге проходил в опасные зоне. На его счету гол, 5 обводок и пару передач под удар. Будь Буфаль чуточку альтруистичнее, мог бы рассчитывать и на результативную передачу, но жадничал и много бил сам.

За хозяев блистал Флориан Сотока. Форвард и организовал гол для Гаэля Какута, и забил сам. Учитывая малое количество толковое атак и ещё меньше количество моментов, справился на ура. Бережливость Сотока у чужих ворот по сути и позволила добыть очко. Потому что “Анже” всё же был немного предпочтительнее.

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В статье: Анже Ланс
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