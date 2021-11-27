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Почеттино насчет МЮ: Слухи - это хороший знак. Значит, мы делаем прекрасную работу в ПСЖ
Маурисио счастлив в Париже
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи насчет своего назначения на пост наставника "Манчестер Юнайтед".
"Я очень счастлив в "ПСЖ". Мы привыкли к слухам, и это хороший знак. Значит, мы делаем прекрасную работу.
Но мы не создаем слухов и не пользуемся ими", – сказал аргентинский коуч.
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Источник:Twitter Fabrizio Romano
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