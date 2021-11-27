Почеттино насчет МЮ: Слухи - это хороший знак. Значит, мы делаем прекрасную работу в ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи насчет своего назначения на пост наставника "Манчестер Юнайтед".

"Я очень счастлив в "ПСЖ". Мы привыкли к слухам, и это хороший знак. Значит, мы делаем прекрасную работу.

Но мы не создаем слухов и не пользуемся ими", – сказал аргентинский коуч.